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伊朗局勢｜美軍封港口連日轟炸伊朗3商船 伊官員：至少1死10傷4人失蹤

即時國際
更新時間：03:17 2026-05-09 HKT
發佈時間：03:17 2026-05-09 HKT

伊朗半官方的法爾斯通訊社（FARS）報道，伊朗武裝部隊與美軍於霍爾木茲海峽發生「零星衝突」。美軍證實，於周五（8日）執行封鎖伊朗海運行動期間，曾向兩艘懸掛伊朗國旗的空載油輪開火，並阻止了第三艘伊朗船隻航行，美方聲稱該三艘船隻均已停止駛往伊朗。

據新華社引述被困船隻海員向記者提供的兩段無線電錄音報道，指兩艘運油輪遇襲，並請求援助。報道引述消息指，該兩艘懸掛伊朗國旗的空載運油輪，當時正試圖駛入阿曼灣一個伊朗港口，但遭到美軍攔截，一架隸屬於布殊號航母的美國海軍超級大黃蜂戰鬥機，向兩艘運油輪的煙囪發射精確制導彈藥，導致航行能力喪失。

伊朗武裝部隊與美軍於霍爾木茲海峽發生「零星衝突」。美聯社
伊朗武裝部隊與美軍於霍爾木茲海峽發生「零星衝突」。美聯社

此外，據伊朗霍爾木茲甘省官員透露，於周四（7日）晚上，美軍另外襲擊了米納卜市（Minab）一艘民用船隻，導致船隻起火。據伊朗官員指，此次襲擊目前已造成1人死亡、10人受傷，另有4人失蹤。

事件發生之際，美國與伊朗的和平談判仍陷入僵局。伊朗方面表示目前正審視美方建議的方案，惟雙方始終未有實質突破。美軍近日接連針對伊朗船隻採取行動，令霍爾木茲海峽這一全球能源生命線的緊張局勢持續緊繃。

伊朗外交部發言人巴加埃在接受採訪時表示，伊朗方面正在考慮對美國提出的「結束戰事計劃」的回應，相關談判正在進行中。與此同時，巴加埃指責美方5月7日晚間至8日凌晨期間的軍事行動嚴重違反國際法和停火協議，稱伊朗方面「已給予敵人沉重打擊」。

巴加埃表示，目前的局勢處於「名義上的停火狀態」，同時伊朗武裝部隊已做好充分準備，並密切監控局勢，一旦有必要，將全力對敵人的侵略和冒險行爲作出反擊。

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