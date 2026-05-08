美國政府公布首批UFO文件 「公眾可自行判斷」

據美國媒體報道，美國國防部5月8日開始公布首批「與外星人、地外生命、不明空中現象（UAP）以及不明飛行物（UFO）相關」的政府文件，並表示公眾可以自行判斷相關內容。



首批公開內容包括162份文件，例如美國國務院舊電報、聯邦調查局（FBI）文件以及美國太空總署（NASA）載人航天任務記錄等。

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其中一份文件詳細記錄了一場FBI訪談：一名「無人機飛行員」表示，2023年9月曾目擊一個「線狀物體」，其發出的光亮到「甚至能看清光中的條紋」。訪談記錄稱：「該物體持續可見約5至10秒，隨後燈光熄滅，物體消失。」

另一份文件則是一張來自1972年阿波羅17號任務的NASA照片，圖中出現三個呈三角排列的光點。五角大樓在說明中表示：「目前對這一異常現像的性質尚無共識」，但新的初步分析顯示，它可能是一個「實體物體」。

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五角大樓多年來一直在推進UFO相關文件解密工作，美國國會則於2022年設立專門辦公室負責相關材料公開。該辦公室於2024年發布的首份報告披露了數百宗新的UAP事件，但未發現任何證據表明美國政府曾確認發現外星科技。

今次公開的首批文件還涉及白宮、美國國家情報總監辦公室、能源部等多個部門的文件 。國防部表示，未來還將持續分批公布更多相關文件。

美國總統特朗普今年2月以「美國公眾非常感興趣」為由，要求政府機構着手公開關於不明飛行物、不明航空現象以及外星人可能存在的政府文件。特朗普4月17日又公開稱，政府工作人員梳理有關UFO的材料時發現了不少「有趣的文件」，將很快公開。