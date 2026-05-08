德州前神召會傳教士性侵2男童 認罪判囚30年

曾被譽為「在世最聖潔之人」的前基督教神召會（Assemblies of God）傳教士丹尼爾·薩瓦拉（Daniel Savala），就性侵2名男童的指控認罪，被判處30年監禁且不得假釋。此案揭露了神召會校園事工領袖多年來對相關警告置之不理，引發外界對教會內部監管機制的質疑。

丹尼爾·薩瓦拉（Daniel Savala）。 XA and The Lions Den

現年70歲的薩瓦拉透過視像作供，在德州韋科（Waco）的法庭上認罪。儘管多年來不斷有人對其行為發出警告，他始終保持在神召會大學事工中的影響力。檢察官表示，30年不得假釋的刑期，意味著薩瓦拉將要在獄中度過餘生。

根據指控者描述，薩瓦拉在後院桑拿房建立「秘密事奉」，引用經文宣揚「裸體即合一」，說服男童和年輕男性脫衣，藉此模糊精神指導與性剝削的界線。韋科當地一名牧師自2021年起，帶着時年11歲和12歲的兒子前往薩瓦拉家中。法庭記錄顯示，薩瓦拉在男童父親在場的情況下，仍大膽在桑拿房對男童性侵。

有案底卻獲教會包庇

薩瓦拉的定罪，對多年來試圖揭發其惡行的受害者和吹哨者而言意義重大。據NBC新聞報道，2012年，薩瓦拉被指控於上世紀90年代，在阿拉斯加州擔任青年牧師期間曾性侵男童，當時教會本來有機會介入制止他的惡行，然而德州Chi Alpha領袖卻為他辯護，替他支付保釋金並聘請律師。而薩瓦拉認罪服刑一段時間後，牧師們竟然允許他繼續輔導學生。

在接下來的十年裏，至少有6人聯繫了德州神召會的高層以及位於密蘇里州斯普林菲爾德的神召會全國總部，警告說Chi Alpha讓一名有案底的性犯罪者接觸學生。這些舉報人透過電子郵件和電話表達擔憂，卻一次又一次地被忽視或駁回。

受害人之一約瑟夫·克利夫蘭（Joseph Cleveland）在庭上發表聲明，斥薩瓦拉是「一個欺詐、邪惡的掠奪者」，並非「在世最聖潔的人」。

神召會事後發表聲明，對薩瓦拉的定罪表示「高興」，並稱「強烈反對他所遵循的教義和做法」。該教會表示，薩瓦拉從未獲得認證牧師資格，並曾在2018年警告Chi Alpha領袖遠離他。