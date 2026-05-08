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非洲婦求子12年自然受孕誕5胞胎 生完才知「多一個」欣喜若狂

即時國際
更新時間：20:27 2026-05-08 HKT
發佈時間：20:27 2026-05-08 HKT

埃塞俄比亞35歲婦女貝德莉亞（Bedriya Adem）求子長達12年，終於在本月5日美夢成真，一次過迎接五胞胎，而且全都非常健康，就連醫療團隊也忍不住驚歎！

為貝德莉亞進行剖腹產的醫院院長阿卜杜拉希（Dr Mohammed Nur Abdulahi）強調該院沒有人工受孕服務，指貝德莉亞是自然受孕，懷上五胞胎的機率僅約為5500萬分之一。

貝德莉亞（Bedriya Adem）以為懷4胞胎，生出來才知實際上是5胞胎。 Hiwot Fana Specialised Hospital
貝德莉亞（Bedriya Adem）以為懷4胞胎，生出來才知實際上是5胞胎。 Hiwot Fana Specialised Hospital

BBC報道，5日晚上，貝德莉亞在哈勒爾州（Harari Regional state）希沃特法納專科醫院（Hiwot Fana Specialised Hospital）剖腹誕下4男1女，寶寶體重介乎1.3至1.4公斤之間，全部都非常健康。

貝德莉亞表示，她和丈夫都為此欣喜若狂。她說 ：「我無法用言語表達有多快樂。」她起初告知懷4胞胎，沒想到生產時才發現「又多一個」，「我只祈求能有一個孩子，真主卻賜給了我5個。」

4男1女寶寶體重介乎1.3至1.4公斤，非常健康。 Hiwot Fana Specialised Hospital
4男1女寶寶體重介乎1.3至1.4公斤，非常健康。 Hiwot Fana Specialised Hospital
4男1女寶寶體重介乎1.3至1.4公斤，非常健康。 Hiwot Fana Specialised Hospital
4男1女寶寶體重介乎1.3至1.4公斤，非常健康。 Hiwot Fana Specialised Hospital

貝德莉亞表示，丈夫在前一段婚姻已有一個孩子，「他以前總是告訴我，再生一個孩子就夠了，我不必擔心」。但她身心長期備受煎熬，「因為整座村莊都質疑我無法生育」。

貝德莉亞形容，過去經歷的一切就像一場痛苦且遙遠的夢，自己甚至不願回想，幸好真主終於聽見她的祈求。雖然務農的夫妻倆不確定如何撫養5個孩子，貝德莉亞仍樂觀表示，「我相信真主會透過社區和政府來支持我們。」

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