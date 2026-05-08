印度一家4口吃西瓜暴斃　驗屍發現老鼠藥中毒 警追查來源

印度孟買一家4口吃西瓜當作飯後水果，卻在12小時內相繼暴斃。當局起初懷疑是西瓜引起食物中毒，法醫卻發現4人真正死因是「老鼠藥中毒」。調查人員正在全力追查毒藥來源，西瓜究竟是遭意外污染，還是有人蓄意落毒。

《新德里電視台》引述法醫報告指出，4名死者體內及殘餘西瓜樣本中，均檢出「磷化鋅」（zinc phosphite）陽性反應，該化學物質正是常見老鼠藥的主要成分。

「磷化鋅」是常見老鼠藥成分。圖為一款印度「磷化鋅」老鼠藥。 （示意圖） amazon

事實上，幾天前的初步解剖報告已透露不尋常迹象，死者腦部、心臟及腸道等多處器官呈現「綠色」，符合中毒典型特徵。此外，45歲父親多卡迪亞（Abdullah Dokadia）體內更被驗出嗎啡反應。

調查人員正在全力追查老鼠藥來員，以及嗎啡反應是否有可疑情節。

四名死者分別是多卡迪亞與35歲妻子納絲琳（Nasreen）、女兒阿依夏（Aisha）及札伊娜布（Zainab）。他們4月25日與其他5名親戚共進晚餐，主食為羊肉印度香飯。

用餐後親戚各自返家，一家四口隔日凌晨1時食用家中備好的西瓜，至清晨5時半至6時之間，陸續出現激烈嘔吐與腹瀉症狀，並在隨後12小時內先後不治。至於與這家人同桌吃飯的5名親戚則沒有不適。