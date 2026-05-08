漢坦病毒｜阿根廷拒重入世衛 一年內病例翻倍
更新時間：17:01 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:01 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:01 2026-05-08 HKT
「洪迪厄斯號」（Hondius）郵輪爆發漢坦病毒疫情，引發全球關注，世界衛生組織（WHO）建議美國以及拉丁美洲漢坦病毒感染率最高的國家阿根廷，重新考慮退出該組織的決定。阿根廷衛生部7日在社交平台X發文回應，拒絕重新加入，並強調有能力保護國民健康。
阿根廷衛生部稱，當局擁有保護國民健康的醫療能力和政治意願，將保持與相關國際組織和國家的合作，但不會放棄制定自身衛生決策的權力。
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阿根廷漢坦感染率冠絕拉美
有數據顯示，世衛長期把阿根廷列為拉丁美洲漢坦病毒感染率最高的國家，自去年6月以來，該國已報告101宗漢坦病毒感染病例，約為前一年的兩倍。而今次郵輪疫情的漢坦病毒找到名為安第斯（Andes）的病毒株，阿根廷衛生部稱去年有近三分之一的病例死於此病毒株。
「洪迪厄斯號」郵輪4月1日駛離阿根廷火地島省首府烏斯懷亞，駛往大西洋島國佛得角，途中爆發漢坦病毒疫情。阿根廷衛生部6日說，由於目前無法證實感染源在阿根廷境內，衛生部將持續監測疫情形勢，加強與各省政府以及國際組織協調。
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