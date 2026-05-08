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印尼杜科諾火山爆發 登山團無視禁令3死15送院

即時國際
更新時間：17:30 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-08 HKT

印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera）的杜科諾火山（Mount Dukono）爆發，造成3人死亡，死者分別是2名新加坡人及一名當地登山客。事故涉及一個20人的登山團無視禁令擅闖禁區，其中 9 人為新加坡籍。

火山於5月8日當地時間上午7時41分發生劇烈噴發，火山灰直衝 10 公里高空。由於火山持續噴發且地形崎嶇，救援工作受干擾，罹難者遺體仍留在海拔較高的地方，2名搬運工留在山上為救援人員帶路，其餘15人已安全撤離送院。

印尼國家搜救機構（Basarnas）發布聲明稱，登山團闖禁區可能是由於「旅遊經營者或個人疏忽」所致。當局正在繼續收集信息，以全面了解事件經過。

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