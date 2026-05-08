拋空油價｜美伊開打看準時機「神操作」 押注近550億 司法部查神秘交易

美國及以色列對伊朗開戰，導致國際油價瘋漲，外媒分析發現，美國總統特朗普（Donald Trump）今年3月與4月發布一系列有關伊朗的重大政策之際，全球原油市場出現規模達70億美元（近548億港元）的驚人異常交易，部分交易發生時間與官方發布消息企相差幾分鐘。這些神秘交易估計帶來數億美元的收益，據悉美國司法部與監管機構高度關注並已介入調查。

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神祕資金跨海「佈局」

據路透社分析，這批異常交易最初被估計為26億美元（約203.5億港元），但在深入追蹤跨交易所數據後發現，神祕交易除了近月合約，也涉及歐洲柴油（European diesel）、美國汽油期貨（U.S. gasoline futures）以及布蘭特與西德州原油的「遠月合約」，總放空金額如滾雪球般暴增至約70億美元。

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這批資金分散在洲際交易所（ICE）與芝加哥商業交易所（CME）兩大龍頭。專家指出，這種「放空」手法是先借入商品賣出，等特朗普公告引發油價重挫後，再以低價買回還貨，藉此大賺差價。由於這幾次關鍵公告後油價跌幅均超過10%，外界估計該交易者從中撈走數億美元。一系列「神操作」般的交易，全部發生在特朗普發聲前的短短幾分鐘，甚至是在市場交投最稀疏的時段。以下是關鍵4天的交易情況：

【3月23日】

特朗普於美東時間上午7時05分宣布延後攻擊伊朗基礎設施。在此15分鐘前（06時49分至50分），市場瞬間湧入2萬口布蘭特與WTI期貨空單，價值13.5億美元，外加柴油與汽油期貨，總計單日投注達22億美元。隨後油價崩跌15%，創下史上最大跌幅之一。

【4月7日】

在市場早已收盤結算、成交量極低的美東時間下午3時44分，竟突然爆出21.2億美元的石油與汽油空單。幾分鐘後，特朗普便如預言般宣布與伊朗達成兩周停火協議。

【4月17日】

伊朗外交部長阿格拉齊（Abbas Araqchi）談及重啟「霍爾木茲海峽」（Strait of Hormuz）前夕，又有近20億美元期貨遭拋售。

【4月21日】

特朗普宣布延長停火的15分鐘前，再度出現8.3億美元的空單卡位。

交易量不尋常且高度集中

曾在1990年代協助設計普氏（Platts）定價系統專家蒙特佩克（Jorge Montepeque）質疑，這些交易量極度不尋常且高度集中，「事實就在眼前。」

戰略與國際研究中心（CSIS）專家、資深石油交易員伊姆西羅維奇（Adi Imsirovic）也直言，這精準卡位的交易看起來消息「非常靈通」，呼籲當局徹查。

目前美國商品期貨交易委員會（CFTC）執法部主任已表示正在「密切關注」相關傳聞。白宮強調聯邦員工必須遵守倫理準則，嚴禁利用非公開資訊獲利，但這筆神祕資金究竟來自美國境內還是海外，仍有待美國司法部（DOJ）進一步調查釐清。