美突擊搜查8郵輪拘捕28人 涉迪士尼「魔法號」員工 疑藏兒童色情影像

美國海關與邊境保護局（CBP）近期突擊搜查加州聖迭戈港（San Diego）8艘停靠郵輪，以涉嫌持有、散布及觀看兒童性剝削影像為由，逮捕28名外籍船員，其中部分嫌犯來自迪士尼郵輪。有迪士尼郵輪乘客目睹數名員工遭逮捕，感到震驚並拍下過程。迪士尼方面強調，對此類行為採取零容忍政策，並全力配合執法部門調查，同時重申大多數被捕的人並非迪士尼員工。

乘客目擊拘捕過程 感震驚

據霍士新聞報道，CBP於4月23日至27日搜查該8艘郵輪，當中包括剛結束5天航程的迪士尼郵輪「魔法號」（Disney Magic），當時「魔法號」正在聖迭戈港卸載物資。女乘客梅塔（Dharmi Mehta）目睹在5天航程中擔任服務生的船員被捕，對方當時「身穿西裝外套、打領帶的全套制服」，另有數名被捕員工仍穿著廚師制服、掛著名牌遭押走，而這一幕令她相當不安。

迪士尼郵輪「魔法號」有員工被捕。維基百科

美國當局上月底對聖迭戈港的8艘郵輪進行突擊搜查，其中包括剛結束5天航程的迪士尼郵輪「魔法號」。法新社

CBP表示，28名被捕者包括26名菲律賓、一名印尼及一名葡萄牙人，其中27人被發現涉及接收、持有、運輸、散布或觀看兒童性剝削素材或兒童色情內容。所有嫌犯的簽證都已撤銷，並且將被驅逐出境。

迪士尼郵輪：零容忍此類行為

暫時不清楚其中多少人為迪士尼郵輪員工，迪士尼迅速發聲明強調，公司們對此類行為採取零容忍政策，並全力配合執法機關調查。

迪士尼郵輪又指，大多數涉案人員並非來自迪士尼郵輪公司，而那些曾經任職該公司者，均已被解僱，而且永不錄用。

目前尚不清楚除迪士尼之外，其他涉案船員分別在哪些郵輪上工作。