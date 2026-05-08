金正恩視察主戰坦克登驅逐艦 邊境部署新大炮射程覆蓋首爾

北韓領袖金正恩日前視察軍工企業，包括新型主戰坦克，並計劃年內在兩韓邊境地區部署新型大口徑榴彈炮，射程足以覆蓋南韓首都首爾。南韓人口最多、擁有重要工業樞紐的京畿道，也在新大炮涵蓋範圍。金正恩還偕女兒金主愛登上即將服役的新型驅逐艦「崔賢號」，指示在6月中旬之前將該艦交付海軍。

據朝中社周五（8日）報道，金正恩周三（6日）視察重要軍工企業，以了解將於年內列裝南部邊境地區遠端炮兵部隊三個營的新型自行榴彈炮生產情況。

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金正恩視察主戰坦克。美聯社

金正恩偕女兒金主愛（後排中）與驅逐艦上官兵一同用膳。美聯社

金正恩與官兵交談，金主愛站在背後。美聯社

金正恩在視察中稱，前沿部隊將裝備的大口徑線膛炮射程超過60公里。此番話意味，以停戰線為準，朝方計劃在邊境地區部署的自行火炮射程將足以覆蓋首爾。

新大炮射程達60公里 可覆蓋京畿道

金正恩說，新型火炮武器系統具備出色的機動性、高超的戰鬥環境訊息處理能力和自動射擊系統，將完全改變朝鮮炮兵武力的構成。他表示，2026年在加強朝鮮國防力量的過程中將「刷新前所未有的紀錄」。

金正恩還視察了裝甲武器研究所和生產中的新型主戰坦克和不同型號發射架車。

南韓國防政策研究機構南韓國防安保論壇（KODEF）秘書長申鍾宇分析指出，朝方首次公開朝版自行榴彈炮批量生產體系，或旨在展現朝軍傳統武器現代化建設進展。

女兒陪同登上新驅逐艦

周四，金正恩還在女兒金主愛陪同下登上即將服役的新型驅逐艦「崔賢號」，視察該艦機動能力綜合測評工作，並指示在6月中旬之前將該艦交付海軍。報道稱，「崔賢號」在西部約220公里以內海域進行航行試驗，測評各機動要素。

金正恩父女並與與驅逐艦船員一同用膳，周圍是穿著制服的海軍陸戰隊員。

申鍾宇指出，朝方今次測評工作旨在及時發現有待改良的部分並提高新建艦艇性能，也同時為在實戰部署之前進行試航。他分析稱，朝方似乎在加快海上核武體系形成戰鬥力的步伐。

