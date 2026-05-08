教宗與魯比奧會晤 美國務院：雙方關係「牢固」

本身是天主教徒的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周四（7日）前往梵蒂岡，與教宗良十四世（Pope Leo XIV）會面。這是近一年來，特朗普內閣官員首次與教宗會晤。魯比奧此行被解讀為，旨在緩和白宮與梵蒂岡之間因伊朗戰爭及移民政策而明顯惡化的緊張關係。

修補關係 魯比奧與教宗會談超時

美國國務院發言人當天就表示，此次會面展現了美梵關係「牢固」。而會談主題涉及中東局勢和兩國位於西半球地區的共同利益，今次見面亦進一步增強兩國關係、提倡和平，以及人類尊嚴。

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魯比奧在梵蒂岡停留約兩個半小時，先是獲得教宗良十四世接見，隨後又與梵蒂岡國務卿帕羅林進行會談。梵蒂岡與美國國務院均未公布會談細節，不過教宗在之後與工作人員會面時遲到了40分鐘，顯示先前的會談時間已超出原訂安排。

教宗良十四世近月多次表態，反對美國與以色列對伊朗採取軍事行動，也批評特朗普的反移民政策，因此多次受到特朗普的抨擊，引發外界關注教廷與特朗普政府之間的關係。特朗普日前受訪時更錯誤地聲稱，教宗認為伊朗擁有核武並無問題。教宗回應指出，他只是宣揚福音與和平，而且教會也一向反對核武，若有人想批評他，請拿出事實依據。

特朗普與教宗之間的爭端，源於早前教宗批評美國和以色列對伊朗發動戰爭。特朗普隨後反擊教宗，強調伊朗絕不能擁有核武。上個月，特朗普還上傳了一張由人工智能（AI）生成的圖片，將自己描繪成耶穌，遭到宗教界批評此舉實屬褻瀆。

有分析認為，儘管梵蒂岡與特朗普政府關係緊張，但梵蒂岡並未取消此次會晤，顯示仍願意與美國維持公開對話。

