伊朗局勢 | 1500商船受困波斯灣 傳美尋求重啟「自由計劃」護航行動

聯合國國際海事組織（IMO）表示，約有1500艘船隻及2萬船員因伊朗封鎖霍爾木茲海峽被困在波斯灣。據《華爾街日報》周四（7日）引述美國和沙特阿拉伯官員透露，沙特和科威特已解除此前針對美軍使用其基地及領空所實施的限制，美國政府正尋求重啟疏導霍爾木茲海峽被困船隻通行的「自由計劃」行動。

針對商船攻擊逾30次 釀10船員亡

以色列與美國於2月28日對伊朗發動的中東戰爭，引發德黑蘭在整個地區的報復行動，並在霍爾木茲實施航運封鎖。霍爾木茲是全球重要的貿易路線，IMO秘書長多明格斯證實，目前約有2萬名船員和約1500艘船隻被困。

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美國軍艦進行針對伊朗的海上封鎖行動。法新社

傳美國政府正尋求重啟疏導霍爾木茲海峽被困船隻通行的「自由計劃」行動。法新社

多明格斯表示，海運運輸全球超過80%的總消費品，這些被困的機組人員「是無辜的人，每天為其他國家的利益工作」，但「卻被無法控制的地緣政治局勢困住」，「在超過30次針對船隻的攻擊中，已有10名船員喪生」。

傳沙特解除限制 最快本周恢復護航行動

而《華爾街日報》報道，在美國和沙特領導人通話後，美軍在沙特的駐紮及飛越權已獲恢復。目前尚不清楚重啟「自由計劃」的具體時間，不過五角大樓官員表示，最早可能就在本周。

報道還說，美軍「自由計劃」行動依賴於龐大的機群來保護商船，因此沙特和科威特的軍事基地及領空對於該行動的順利實施至關重要。

本周一（4日），美國總統特朗普宣布展開海軍行動，護送被困船隻並強制開放霍爾木茲海峽，但隨後不久宣布取消有關行動。事緣沙特通知美國，不允許美軍飛機從沙特空軍基地起飛，也不允許美軍飛越沙特領空來支持「自由計劃」行動。

