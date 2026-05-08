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恐怖父親｜印度9歲女童偷改成績表 遭躁爸電鋸割喉慘死 更燒屋滅證

即時國際
更新時間：09:20 2026-05-08 HKT
發佈時間：09:20 2026-05-08 HKT

印度發生一宗駭人聽聞的倫常慘劇，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那（Pune）一名33歲男子因不滿9歲女兒私自竄改成績單排名，竟狠心以電鋸割斷其喉嚨，令其當場慘死。為掩飾罪行，男子更放火燒屋，冷血地將現場偽裝成意外火災，最終被警方識破拘捕。

不想排名輸繼兄 偷改成績單惹殺機

據《印度快報》及《新德里電視台》報道，案發於德烏爾岡拉傑村（Deulgaon Raje）。33歲疑犯夏萬（Shantaram Chavan）與伴侶博恩斯萊（Chinki Bhonsle）共同生活。案發前，夏萬的小學三年級女兒因不甘被奪得全班第一名的四年級繼兄嘲諷，私下竄改兩人的成績單，將自己改為第一名，並把哥哥改為第二名。

馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那（Pune）一名33歲男子因不滿9歲女兒私自竄改成績單排名，竟狠心以電鋸割斷其喉嚨，令其當場慘死。Alamy 示意圖
馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那（Pune）一名33歲男子因不滿9歲女兒私自竄改成績單排名，竟狠心以電鋸割斷其喉嚨，令其當場慘死。Alamy 示意圖
案發後夏萬更在現場「戲精上身」，向鄰里哭喊這是一場意外。X@HateDetectors X
案發後夏萬更在現場「戲精上身」，向鄰里哭喊這是一場意外。X@HateDetectors X
夏萬發現女兒撒謊及篡改成績後勃然大怒，於周一（4日）傍晚持電鋸（木材切割機）殘忍割開女兒喉嚨，導致其當場慘死。Alamy示意圖
夏萬發現女兒撒謊及篡改成績後勃然大怒，於周一（4日）傍晚持電鋸（木材切割機）殘忍割開女兒喉嚨，導致其當場慘死。Alamy示意圖

夏萬發現女兒撒謊及篡改成績後勃然大怒，於周一（4日）傍晚持電鋸（木材切割機）殘忍割開女兒喉嚨，導致其當場慘死。

燒屋滅證演戲「哭喪」 警方深入調查揭真相

夏萬殺害女兒後，隨即展開滅證行動。他先以印度傳統服飾「紗麗」（Sari）包裹女兒屍體，隨後點火焚燒自家房屋，企圖偽裝成死者受困火場意外。案發後夏萬更在現場「戲精上身」，向鄰里哭喊這是一場意外。

然而，當地警方到場調查後發現火災疑點重重，最終揭破案件，隨即將夏萬及博恩斯萊拘捕。博恩斯萊被控協助湮滅證據及蓄意隱瞞案情。

警方在焦黑的廢墟中尋獲死者被部分燒毀的遺體，由於損毀嚴重，已送往醫院進行檢測以確認身分。

父親及合夥人同被捕

據報，警方正進一步調查夏萬與死者是否有血緣關係，以及其作案的詳細心理動機。

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