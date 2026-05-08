美伊交火 | 美反擊伊朗軍事設施 報復3驅逐艦遇襲 特朗普：停火協議仍有效

美伊再度交火，美軍中央司令部周四（7日）發聲明指，美軍3艘導彈驅逐艦當天穿越霍爾木茲海峽前往阿曼灣時，遭到伊朗襲擊，美軍隨即反擊，摧毀來襲目標，並打擊對美軍發動攻擊的伊朗軍事設施。美國總統特朗普隨後在其社交平台ruth Social發文表示，這3艘導彈驅逐艦已成功駛出霍爾木茲海峽，重新加入美軍的海上封鎖行動。特朗普還威脅稱，如果伊朗不迅速簽署協議，美方將以「更猛烈、更暴力」的方式擊潰他們。但特朗普同時強調，美伊停火協議依然有效，美軍打擊伊朗設施只是「小小警告」。

美強調沒軍艦遭擊中

美軍中央司令部指，當特魯斯頓號（USS Truxtun）、佩拉塔號（USS Rafael Peralta）以及梅森號（USS Mason）通過霍爾木茲海峽時，伊朗部隊除發射多枚導彈，並出動無人機和多艘小型快艇，但美方沒有任何艦艇或裝備被擊中。

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特朗普催伊朗盡快簽協議。美聯社

美軍襲擊伊朗軍事設施。法新社

美軍航母「布殊號」。法新社

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，由於美國違反停火協議，襲擊伊朗油輪和另一艘進入霍爾木茲海峽的船隻，伊朗武裝力量周四晚打擊了霍爾木茲海峽以東的美國軍艦。

伊朗武裝部隊：報復伊朗油輪遇襲

發言人指美軍襲擊了一艘從伊朗賈斯克地區沿海駛往霍爾木茲海峽的伊朗油輪，以及另一艘經阿聯酋富查伊拉港附近水域進入霍爾木茲海峽的船隻。與此同時，美方還與「一些國家合作」，對哈米爾、錫里克和格什姆島沿岸的平民區發動空襲。

伊朗革命衛隊海軍指，3艘美軍驅逐艦在遭到伊朗反艦彈道導彈、巡航導彈以及無人機打擊後受損，迅速撤離霍爾木茲海峽附近海域。

根據美軍中央司令部的說法，美軍隨即反擊伊朗設施，當中包括「導彈與無人機發射場所、指揮與管制地點，以及情報、監視和偵察節點」。

中央司令部強調，美方無意升級局勢，但已部署並準備好保護美軍部隊安全。

特朗普催伊朗盡快簽協議

特朗普隨後在其社交平台Truth Social發文，證實3艘美國驅逐艦在霍爾木茲海峽遭到伊朗襲擊。

特朗普稱，這3艘軍艦沒有受損，並已成功駛出霍爾木茲海峽，但伊朗方面「遭受重創」，伊朗用來攻擊的眾多小型船隻、導彈和無人機都被摧毀。他威脅稱：「伊朗如不盡快簽署協議」，美方將以更猛烈、更暴力的手段擊潰他們！」

他又在接受美國媒體採訪時稱：「停火還在繼續，仍然有效，這只是一個小小警告」。

伊朗：經歷數小時交火 局勢已恢復正常

據伊朗邁赫爾通訊社報道，周五凌晨，以色列和美國對霍爾木茲甘省米納卜市的一處海軍基地發動襲擊，目前尚無人員傷亡報告。

報道指，伊朗阿巴斯港附近發生爆炸，在伊朗武裝力量與敵方交火過程中，附近碼頭地區的部分商業設施被擊中。

伊朗新聞電視台隨後報道，在經歷數小時交火後，霍爾木茲海峽沿線伊朗島嶼及沿海城市局勢已恢復正常。