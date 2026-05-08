關稅戰｜美法院裁定特朗普10%全球關稅無效 批全面加徵缺法理依據
更新時間：06:18 2026-05-08 HKT
發佈時間：06:18 2026-05-08 HKT
發佈時間：06:18 2026-05-08 HKT
美國貿易政策再度陷入法律爭議。美國貿易法院周四（7日）作出重大裁決，判定總統特朗普早前實施的10%全球關稅措施不成立，指其全面加徵關稅的做法缺乏法理依據。
繞道立法再遭挫敗 行政權限被指越界
此次爭議源於特朗普政府對關稅權限的法律援引。今年2月20日，美國最高法院已先裁定，特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》實施的大規模關稅措施缺乏明確法律授權。裁決公佈當天，特朗普隨即轉而依據《1974年貿易法》第122條，宣佈對全球所有國家和地區的進口商品加徵10%關稅，期限為150天。
然而，貿易法院法官在最新判決中明確指出，特朗普政府以「一體適用」的方式對全球商品課稅，並未能提出足夠的法律支撐。法院認為，此舉已明顯超出行政權限範圍，因此相關措施在法理上站不住腳。
貿易政策再掀波瀾 150天限期關稅或化為烏有
特朗普推動的「對等關稅」理念，旨在透過全面課稅來平衡貿易逆差，但其行政手段連續兩次遭到司法機關糾正。法院的裁決令原本設定為期150天的加徵關稅安排面臨失效。
目前，白宮方面尚未對此裁決作出正式回應，但法律界普遍認為，這項判決將對特朗普政府未來的貿易擴權行動構成重大打擊，令美國與全球貿易夥伴之間的緊張關係增添更多不確定性。
最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
2026-05-06 18:12 HKT
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
2026-05-07 06:00 HKT