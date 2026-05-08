漢坦病毒｜爆疫郵輪增至8疑似個案3死 揭40名乘客已上岸 船上零防護

漢坦病毒疫情持續發酵，爆發疫症的荷蘭郵輪「洪迪厄斯」號（Hondius）至今累計錄得8宗病例，其中3人死亡。隨著郵輪即將於西班牙靠岸，世界衛生組織（WHO）及歐盟正密切監察事態發展。有已下船的乘客批評，郵輪公司在首宗死訊傳出後，竟聲稱是「自然死亡」，導致船上防護措施嚴重缺失。

船長稱「自然死亡」

載有約150人的「洪迪厄斯」號，上月1日從阿根廷出發， 上月11日錄得首宗死亡個案，近兩周後的24日，在停靠南大西洋的聖赫勒拿島時，約有40名乘客下船。令人擔心的是，該批乘客身上未知有否帶有漢坦病毒。

荷蘭外長貝倫德森表示，登島乘客包括在船上去世的70歲荷蘭男子的妻子，她下船後飛到南非接受治療。當局尚未確認其他乘客目前的下落。

另外，據一名已下船的土耳其男遊客透露，船長在首名乘客離世時，曾向眾人表示該死者屬「自然死亡」，並強調船上沒有傳染病，當時眾人都放下心頭大石，但其後事實證明，首名死者是死於漢坦病毒，令人大感愕然和憂慮。

該名乘客不滿地指出，在死訊傳出後，郵輪並未採取任何防疫措施，船上依然照常舉辦講座等團體活動，乘客亦如常在餐廳共用自助餐，期間完全沒收到任何疫情警告。

爆疫郵輪預計周日抵西班牙

目前「洪迪厄斯」號正前往 西班牙自治區位於大西洋的加那利群島，預計周日停靠特內里費島。儘管當地政府表示抗議，但在西班牙政府同意世衛請求下，郵輪仍獲准靠岸。

事件進度概覽：

死亡個案 ：累計3死。其中一對70歲荷蘭夫婦，疑在阿根廷烏斯懷亞市觀鳥期間接觸染疫齧齒動物。

撤離行動：3名疑似感染患者已於周三乘醫療專機抵達荷蘭阿姆斯特丹送院。

世衛：人傳人罕見 威脅公眾程度低

世衛總幹事譚德塞表示，漢坦病毒潛伏期較長，不排除後續會出現更多病例，但目前疫情對全球公眾健康的威脅依然較低。世衛強調，漢坦病毒人傳人的情況極為罕見，公眾毋須過度擔憂其會演變成如新冠肺炎般的全球大流行。

歐盟亦表示已與多國成員國召開會議，目前事態仍受監察中。阿根廷衛生部則呼籲民眾警惕，早前當地一名14歲少年亦因感染此病毒，在確診兩小時後便宣告不治。