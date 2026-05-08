愛潑斯坦案｜英前王子安德魯遭當街威嚇 蒙面漢涉持武器被捕

英王查理斯三世胞弟、去年被褫奪王子稱號的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），周三（6日）傍晚在諾福克郡桑德靈厄姆莊園附近遛狗時，遭一名戴頭套男子恐嚇及追趕。英國警方周四證實，已逮捕一名涉嫌管有攻擊性武器及妨害公共秩序的男子。

遛狗期間遇襲 蒙面男大聲叫嚷追趕

事件發生於周三晚上約7時30分。當時安德魯正在桑德靈厄姆皇家公園附近的公眾地方遛狗，一名坐在車內的男子發現他在約50碼外，隨即下車向其大聲叫嚷並步向他。據悉該男子當時戴着頭套，行為具恐嚇性。

安德魯近年捲入美國富豪愛潑斯坦醜聞，是非及官司纏身。路透社

安德魯近年捲入美國富豪愛潑斯坦醜聞，是非及官司纏身。路透社

安德魯近年捲入美國富豪愛潑斯坦醜聞，是非及官司纏身。路透社

安德魯周三（6日）傍晚在諾福克郡桑德靈厄姆莊園附近遛狗時，遭一名戴頭套男子恐嚇及追趕。路透社

安德魯在私人保鑣陪同下，迅速跑向停泊在附近的座駕並高速駛離，疑犯據報曾試圖在後方追趕其車輛。諾福克警方接報到場後，在東部沃爾弗頓村（Wolferton）逮捕該名男子，並搜查其車輛調查是否藏有武器。

遷居後保安存隱憂 警方介入調查

事發地點鄰近安德魯搬離溫莎皇家小屋後的新居所。消息指，安德魯事後情緒受影響，已按要求提供口供。有消息人士認為，此次意外反映安德魯即使不再擁有皇室頭銜，其保安安排仍需重新審視。

安德魯近年捲入美國富豪愛潑斯坦醜聞，是非及官司纏身，2024年遭英王撤銷私人津貼及保安支援，並於去年底遷入對公眾開放範圍較大的桑德靈厄姆莊園。此外，有報道指他在今年2月曾因涉嫌向愛潑斯坦洩漏政府文件而被捕，但他一直否認所有指控。