京都男童棄屍案︱繼父爆殺人動機 被死者斥「不是真正的父親」

日本京都南丹市園部町11歲小學生安達結希被繼父殺害，案件轟動日本。日本放送協會（NHK）報道，調查人員透露，37歲繼父安達優季在逮捕前的自願供述中表示，案發時因被兒子指責「你不是我真正的父親」，一時氣憤之下動手弒子。

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案情顯示，安達結希上月其遺體在市內一處山林中被發現。警方經調查後，於本月6日以謀殺罪名再次逮捕37歲其繼父、身為公司職員的安達優季。他涉嫌於3月23日早晨，在市內一處公眾廁所內勒死安達結希。

據悉，案發當天安達優季原本駕駛私家車送兒子上學，但並未讓他在學校下車，而是將車駛往案發現場的公眾廁所。疑犯在接受調查時已承認犯罪事實。

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疑犯上月曾因涉嫌棄屍罪名先被逮捕。在該次逮捕前的任意調查中，他詳細供述了案發當天在車內的經過，並坦承動機：「被兒子說我『不是真正的父親』後，感到怒不可遏，所以殺了他。」



據了解，安達優季於去年與死者的母親結婚，隨後與死者辦理養子繼承手續，兩人正式成為父子關係。目前，警方正針對父子間的相處狀況及案件的詳細經緯展開深入調查。