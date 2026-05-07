伊朗局勢｜沙特威脅禁用基地 特朗普「自由計劃」36小時即叫停

美國總統特朗普於5月5日突然叫停原定在霍爾木茲海峽進行的「自由計劃」(Project Freedom)護航行動。這項行動從宣佈到暫停，僅相隔36小時。據美國全國廣播公司(NBC)引述兩名美國官員報道，背後原因是沙特阿拉伯威脅禁止美軍使用其關鍵空域與軍事基地。

美軍保中東ABO權限退讓

特朗普上周日（3日）突然在社媒發文宣佈啟動「自由計劃」，令波斯灣盟友感到意外。因為特朗普在公佈計劃後才與阿曼協調，並於美軍開始行動後，才與卡塔爾領導人對話。 而作為回應，沙特阿拉伯通知美方，不會允許美軍從利雅德東南面的蘇丹王子空軍基地(Prince Sultan Airbase)起飛，也拒絕美軍飛越沙國領空支援該計劃。

霍爾木茲海峽戰雲密佈。美聯社

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有美國官員透露，就算特朗普與沙特王儲兼首相穆罕默德通電話後，仍然未能解決分歧。而為了保全在中東地區的ABO權限，美國亦只能暫停 「自由計劃」。更有美國官員補充，由於地理條件的限制，美軍必須與中東區內盟友合作，才能使用其領空。該官員指出，在某些情況下，美軍幾乎沒有其他可替代的飛行路線。

ABO(access, basing and overflight)是指美軍「進入、駐軍與飛越」他國領土的許可。 美軍在中東的戰機、空中加油機與支援機隊，都需要區內盟友批准才能起飛。而沙特阿拉伯與約旦對基地使用至關重要，科威特則對飛越權關鍵，而阿曼則同時涉及飛越與海軍後勤。