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愛潑斯坦案︱疑似遺書突曝光 「他們查我整月—甚麼都沒有」

即時國際
更新時間：13:35 2026-05-07 HKT
發佈時間：13:35 2026-05-07 HKT

已故美國淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）讓全球無數政經人物被捲這場醜聞風暴。即使愛潑斯坦於2019年8月10日輕生，事件仍未平息。

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美國一名聯邦地區法院法官當地時間6日公開一張紙條，據稱是愛潑斯坦所寫遺書。其中一句話寫道：「他們調查了我一個月  什麼也沒發現！！！」（They investigated me for months — FOUND NOTHING!!!）

已故美國淫媒富商愛潑斯坦疑似遺書曝光。路透社
已故美國淫媒富商愛潑斯坦疑似遺書曝光。路透社
已故美國淫媒富商愛潑斯坦疑似遺書曝光。路透社
已故美國淫媒富商愛潑斯坦疑似遺書曝光。路透社
已故美國淫媒富商愛潑斯坦疑似遺書曝光。路透社
已故美國淫媒富商愛潑斯坦疑似遺書曝光。路透社



相關新聞：愛潑斯坦案︱自縊後照片首曝光 頸現深色勒痕喉結骨幾乎斷

美國傳媒指，該紙條沒有署名和日期。法官稱，愛潑斯坦的前獄友發現這張紙條，並提交給法院。

愛潑斯坦2008年因教唆未成年人賣淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在獄中，被判定為「自殺」，但死因受到質疑。因牽扯歐美政商界等眾多名流，愛潑斯坦案引發廣泛負面輿論。

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