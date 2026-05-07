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漢坦病毒｜阿根廷驚現新病例 與爆疫郵輪屬同一區域

即時國際
更新時間：09:12 2026-05-07 HKT
發佈時間：09:12 2026-05-07 HKT

阿根廷南部旅遊勝地巴里洛切（Bariloche）爆發漢坦病毒（Hantavirus）個案，一名45歲男子確診染病，目前正在重症監護室受醫。由於從該區出發的郵輪「洪迪厄斯」號（Hondius）已傳出嚴重疫情，當局正調查兩者是否有關聯。

據阿根廷通訊社報道，該名男患者於本月3日開始出現發燒及腹瀉等徵狀，隨即被送往急症室治理。由於病勢不輕，患者目前仍需在重症監護室留醫，接受嚴密觀察。為防病毒擴散，其妻子及兒子已接受預防性隔離。

巴里洛切與「洪迪厄斯」號的出發地烏斯懷亞（Ushuaia）同屬阿根廷南部的巴塔哥尼亞地區。
巴里洛切與「洪迪厄斯」號的出發地烏斯懷亞（Ushuaia）同屬阿根廷南部的巴塔哥尼亞地區。
世衞人員4日上船檢查及進行防疫工作。美聯社
世衞人員4日上船檢查及進行防疫工作。美聯社
南非衛生部稱，在2名乘客（一人已死）身上驗出的，是漢坦病毒家族中唯一可人傳人的「安第斯病毒株」。美聯社
南非衛生部稱，在2名乘客（一人已死）身上驗出的，是漢坦病毒家族中唯一可人傳人的「安第斯病毒株」。美聯社
「洪迪厄斯號」（MV Hondius），原定從阿根廷駛往西非外海的島國佛得角，爆發致命漢坦疫情後，目前停泊在佛得角附近海域。
「洪迪厄斯號」（MV Hondius），原定從阿根廷駛往西非外海的島國佛得角，爆發致命漢坦疫情後，目前停泊在佛得角附近海域。

衛生部門初步調查發現，患者在一星期前曾前往阿根廷北部邊境。當局表示，若證實患者是在北部地區染病，將會調整針對密切接觸者的處理規程。

值得留意的是，巴里洛切與「洪迪厄斯」號的出發地烏斯懷亞（Ushuaia）同屬阿根廷南部的巴塔哥尼亞地區，雖然兩地地理位置相距甚遠，但由於兩地均為旅遊重鎮，人員往來頻繁，當局不敢掉以輕心，正全力追蹤感染源頭。

荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運的「洪迪厄斯號」（MV Hondius），原定從阿根廷駛往西非外海的島國佛得角，爆發致命漢坦疫情後，目前停泊在佛得角附近海域，這個西非島國拒絕讓這艘郵輪靠港。

最新消息指，這艘郵輪上的近150名乘客和船員中，目前發現7宗病例，其中2宗為實驗室確診，5宗為疑似病例。7人中已有3人死亡，包括一對荷蘭籍夫婦和一名德國籍乘客，另有患者病情危重。

世界衛生組織和西班牙政府協調讓郵輪在西班牙加那利群島停靠，讓所有船員和乘客立刻接受檢查和治療。加那利群島自治區主席昨日反對讓爆發疫情的郵輪停靠，但西班牙政府堅持讓郵輪停靠該群島中的特內里費島，預計周六抵達。

南非衛生部稱，在2名乘客（一人已死）身上驗出的，是漢坦病毒家族中唯一可人傳人的「安第斯病毒株」。昨日船上有3名患者被轉運至荷蘭。

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