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漢坦病毒︱郵輪爆疫現人傳人毒株已3死 西班牙堅持疫船可泊島嶼

即時國際
更新時間：08:58 2026-05-07 HKT
發佈時間：08:58 2026-05-07 HKT

一艘在大西洋航行的郵輪爆發漢坦病毒疫情，造成3人死亡。世界衛生組織和西班牙政府協調讓郵輪在西班牙加那利群島停靠，讓所有船員和乘客立刻接受檢查和治療。加那利群島自治區主席昨日反對讓爆發疫情的郵輪停靠，但西班牙政府堅持讓郵輪停靠該群島中的特內里費島，預計周六抵達。南非衛生部稱，在2名乘客（一人已死）身上驗出的，是漢坦病毒家族中唯一可人傳人的「安第斯病毒株」。昨日船上有3名患者被轉運至荷蘭。

荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運的「洪迪厄斯號」（MV Hondius），原定從阿根廷駛往西非外海的島國佛得角，爆發致命漢坦疫情後，目前停泊在佛得角附近海域，這個西非島國拒絕讓這艘郵輪靠港。這艘郵輪上的近150名乘客和船員中，目前發現7宗病例，其中2宗為實驗室確診，5宗為疑似病例。7人中已有3人死亡，包括一對荷蘭籍夫婦和一名德國籍乘客，另有患者病情危重。

全副防護裝的衛生人員準備登上爆疫情的洪迪厄斯號。美聯社
全副防護裝的衛生人員準備登上爆疫情的洪迪厄斯號。美聯社
部份遊客（右二）撤離爆疫的洪迪厄斯號。美聯社
部份遊客（右二）撤離爆疫的洪迪厄斯號。美聯社

同意「依國際法與人道原則」

西班牙衛生部周二說，應世衛及歐盟要求，西班牙同意「依國際法與人道原則」在加那利群島接收該郵輪，指佛得角不具備開展相關處置的能力，而加那利群島是具備條件的最近地點。 聲明稱，郵輪抵達後，所有船員和乘客將立刻接受檢查和治療。西班牙將對運輸車輛實施嚴格防護措施，以避免與當地居民接觸，同時保護醫務人員。後續，西班牙還將與世衛和歐洲疾病預防控制中心協調，安排船上人員返回各自國家。

加那利群島自治區主席克拉維霍昨日稱，反對讓爆發致命疫情的郵輪停靠該群島。他接受西班牙人民廣播網電台訪問時說：「（西班牙衛生部）這項決定並非基於任何技術標準，也沒有足夠資訊能讓公眾放心或保障他們的安全。」他說，已要求與總理桑切斯緊急會面，討論此事。克拉維霍屬保守派人民黨，該黨是桑切斯所屬工人社會黨的主要反對黨。但西班牙政府堅持讓郵輪停靠該群島中的特內里費島，稱周六可抵達。

「洪迪厄斯號」上其中兩名患者日前被送往南非就醫。南非衛生部長莫措阿萊迪昨日稱，這兩名患者為一名荷蘭籍女性和一名英國籍男性。前者在約翰內斯堡死亡，後者在約翰內斯堡一家醫院的深切治療部治療，目前病情穩定。檢測結果顯示，兩人感染的是漢坦病毒「家族」中唯一可人際傳播的安第斯病毒株。

瑞士聯邦公共衛生辦公室說，一名感染漢坦病毒的患者正在蘇黎世大學醫院接受治療，這名患者此前曾乘坐「洪迪厄斯號」。

群島主席：沒資訊讓公眾放心

他與妻子4月底從南美旅行歸來，在出現 相關症狀後前往該醫院就診，隨即被隔離。醫院檢測結果顯示，他感染的是安第斯病毒株。安第斯病毒具有人際傳播能力，但僅限於通過密切接觸傳播，比如同牀共寢或共享食物。這種病毒株在南美洲傳播，而「洪迪厄斯號」3月就是從南美國家阿根廷啟航。

漢坦病毒感染在世界上許多地區都有發生，人類通常因接觸受感染嚙齒動物（如老鼠和田鼠）的尿液、糞便或唾液而感染。漢坦病毒肺部綜合症感染者死亡率在35%左右。

船上兩名疑似感染漢坦病毒的船員和一名已死亡德國籍乘客的關聯人員，昨日被轉運至荷蘭，由兩架專用飛機進行醫療轉運。

 

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