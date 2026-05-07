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中東局勢｜以色列停火期間首度空襲貝魯特 以媒：真主黨指揮官遭斬首 

即時國際
更新時間：08:48 2026-05-07 HKT
發佈時間：08:48 2026-05-07 HKT

以色列與真主黨（Hezbollah）達成停火協議不足三個星期，硝煙再起。以色列周三（6日）再度空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，聲稱鎖定真主黨精銳武裝特種部隊「拉德萬部隊」（Radwan force）一名指揮官。有以色列媒體指該名指揮官已告陣亡，惟軍方及真主黨暫未證實消息。這次以黎停火之來，以軍首次恢復空襲。

據報道，以色列總理內塔尼亞胡與國防部長卡茨發表聯合聲明宣布行動。此次空襲正值美、以、伊三方談判關鍵期，伊朗此前將停止空襲黎巴嫩列為停戰核心要求，以軍是次行動被指嚴重破壞停火安排。

以色列周三（6日）再度空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，聲稱鎖定真主黨精銳武裝特種部隊「拉德萬部隊」（Radwan force）一名指揮官。路透社
以色列周三（6日）再度空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，聲稱鎖定真主黨精銳武裝特種部隊「拉德萬部隊」（Radwan force）一名指揮官。路透社
貝魯特屢成以軍空襲目標。美聯社
貝魯特屢成以軍空襲目標。美聯社

目前以軍仍佔據黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以南地區，並持續發動空襲；真主黨則以無人機及火箭炮還擊。以軍昨日更要求利塔尼河以北多個村莊居民撤離，外界憂慮以軍有擴大入侵行動之勢。

黎巴嫩政府內部對局勢亦出現分歧。總理薩拉姆（Nawaf Salam）表示，現階段談論黎、以高層會議言之尚早，強調鞏固停火是未來外交接觸的基礎。他又重申，黎方並非尋求「關係正常化」，而是要求以軍撤軍時間表，並計劃推動國家控制武器，意圖解除真主黨武裝。

然而，真主黨對黎方與以色列的外交接觸表示強烈反對。總統奧恩（Joseph Aoun）則指，目前非與內塔尼亞胡會面適當時機，強調必須先達成安全協議及停止空襲。

衝突自3月爆發以來已造成慘重傷亡。黎巴嫩衛生部指出，以軍狂轟濫炸已導致超過2,700人死亡。以色列方面則稱，真主黨發射數百枚火箭及無人機，造成以方17名士兵及2名平民喪生。隨着戰火重燃，美國總統特朗普早前預期兩國今年內達成和平協議的願景，恐面臨嚴峻挑戰。

 

 

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