日本長野縣3屍倫常慘劇 少年滿頭血報案遭家暴  警揭母弟妹陳屍寓所

日本長野縣發生震驚全國的倫常慘劇。人口僅約5,800人的阿智村，於本月5日凌晨揭發一宗三屍命案。一名十多歲少年頭破血流奔向派出所報警求助，聲稱遭母親施暴，警員接報趕抵現場破門而入，驚見少年的母親及其弟妹三人已明顯死亡，倒臥血泊之中。

據日媒報道，涉事家庭有一對夫婦及三名子女。5日凌晨約3時，家中的長子負傷奔抵距離寓所約500米的派出所。當時他頭部疑似被鈍器擊傷，鮮血直流，向警員表示母親性情大變並對其施暴。少年隨即被送院治理，所幸並無生命危險。

警方隨後趕往該住宅調查，初期在屋外呼叫無人應門，現場一片死寂。及至早上8時許，警員進屋搜查，駭然發現50歲的母親、13歲長女及10歲幼子已陳屍屋內。據悉，40多歲的父親當時因事外出不在家，而少年因跑往驚局報案而避過一劫。

現場消息指，由於寓所並無外人闖入痕跡，警方初步懷疑婦人殺害兩名年幼子女後自殺，惟詳細死因及犯案動機仍有待進一步驗屍及調查釐清。

慘劇傳出後，附近鄰里均感震驚與難以置信。有鄰居透露，該家庭平時予人印象融洽，經常見到夫婦二人帶孩子到公園玩耍，平日亦未聞該戶人家有財政或感情紛爭，不理解何以發生如此悲劇。警方目前正將案件列作殺害及自殺案處理。

阿智村被喻為擁有日本最美星空，而案案地點就在當地溫泉旅館的附近。