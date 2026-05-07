有片｜印尼巴士與油罐車相撞陷火海  16人遇難4重傷

印尼南蘇門答臘省發生慘烈車禍。一輛載滿乘客的長途巴士，今日（6日）中午行經北穆西拉瓦斯縣時，疑因爆胎失控衝向對面線，與一輛油罐車正面迎頭相撞。由於油罐車裝載大量柴油，兩車相撞後隨即引發猛烈爆炸，現場陷入一片火海。當地官員證實，事故已造成16人死亡，另有4人受傷送院，其中3人傷勢極為危重。

兩車相撞後火勢一發不可收拾，從網上流傳的片段可見，車體完全被烈燄吞噬，燒成灰燼，濃濃黑煙如黑色布幕直捲半空。當地防災署官員哈斯比（Hasbi Hasidqi）透露，死者包括巴士上的14名乘客，以及油罐車上2名工作人員。據悉，火警發生時火勢蔓延速度極快，多數死者因受困車廂，根本無從逃生。

救難單位指出，目前4名生還者正在醫院接受急救，當中3人全身大面積燒燙傷，仍未脫離危險期。警方正進一步清查死者身份，並就事故確切原因展開調查。

印尼交通意外頻生，基礎建設老舊及車輛維護不足一直為人詬病。事實上，當地近期已發生多宗重大交通慘劇，包括今年4月西爪哇省發生火車追撞，導致16人喪命；隨後中爪哇省亦有火車撞擊轎車意外奪走4命。儘管當局多次承諾改善交通安全，惟設備落後及違規駕駛問題依然嚴重。

