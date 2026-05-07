南韓現首個機械人僧侶 由中企研發 守五戒包括服從人類不撒謊

南韓出現首個「機械人僧侶」。首爾曹溪宗近日為慶祝佛誕，首次為一個人形機械人舉行受戒儀式，象徵科技與宗教結合踏出新一步。

據報道，該機械人名為「加比」，由中國宇樹科技公司研發，身高約1.3米，身穿僧袍，在儀式上以雙手合十，向在場僧侶行禮，並承諾將投身佛法。期間，僧侶為其佩戴108顆念珠，並在手臂貼上蓮花燈節貼紙，以取代傳統新僧受戒時的香燙儀式。

首爾曹溪宗近日為慶祝佛誕，首次為一個人形機械人舉行受戒儀式，象徵科技與宗教結合踏出新一步。法新社

機械人身穿僧袍，在儀式上以雙手合十，向在場僧侶行禮，並承諾將投身佛法。路透社

當被問及是否願意皈依佛法時，「加比」以清晰語音回應：「是的，我願意皈依。」整個過程引起外界廣泛關注。

曹溪宗文化事務負責人成元法師表示，「加比」之名結合佛教「慈悲」之意，寓意將慈悲精神傳播至世界各地。他又指出，隨着人工智能發展，佛教五戒亦需作出相應調整，針對機械人提出新的規範，包括尊重與不傷害生命、不破壞其他機械人及物件、服從人類指令、不作欺騙性表達，以及節約能源不過度充電。

成元法師在致辭時稱，希望是次儀式能成為人類與機械人共存的新契機。他回顧指，早於三年前人形機械人初現時，已有讓其參與宗教活動的構想，而今次受戒儀式，標誌着相關探索邁出第一步。