伊朗局勢｜特朗普稱「極可能」達成停火協議 伊媒：部分條款不可接受｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜伊朗稱將確保船隻安全通過霍爾木茲海峽）

行動代號「史詩怒火」

5月7日最新消息

伊朗最高領袖軍事顧問：美國必須賠償

01：30

伊朗最高領袖軍事顧問穆赫辛·雷扎伊接受媒體採訪表示，美國目前試圖通過提出重新開放霍爾木茲海峽的問題來做「表面文章」，然後從該地區撤出，但伊朗不會允許這樣做。他強調，美國必須賠償對伊朗造成的損失。

01：05

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，伊朗外交部發言人巴加埃表示，對於美國提出的14點停火協議條款建議，伊朗尚未向斡旋方巴基斯坦回覆伊方意見。

伊官員指協議更像一份「美國的願望清單」

00：53

伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人禮薩伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台發文指，美方的停火協議內容更像是一份「美國的願望清單」，而非現實。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述消息人士指，美方草案中包含部分伊朗認為不可接受的條款。

特朗普談停火協議：伊方交出濃縮鈾換解除制裁

00：41

美國總統特朗普周三（6日）接受美媒訪問，形容美伊「極有可能」達成停火協議。他稱，在潛在協議下，伊朗將交出其高濃縮鈾並運往美國，且同意不再使用地下核設施；若協議達成，將放寬對伊朗的制裁。