Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普稱「極可能」達成停火協議 伊媒：部分條款不可接受｜持續更新

即時國際
更新時間：01:30 2026-05-07 HKT
發佈時間：01:35 2026-05-07 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜伊朗稱將確保船隻安全通過霍爾木茲海峽

行動代號「史詩怒火」

5月7日最新消息

伊朗最高領袖軍事顧問：美國必須賠償

01：30

伊朗最高領袖軍事顧問穆赫辛·雷扎伊接受媒體採訪表示，美國目前試圖通過提出重新開放霍爾木茲海峽的問題來做「表面文章」，然後從該地區撤出，但伊朗不會允許這樣做。他強調，美國必須賠償對伊朗造成的損失。

01：05

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，伊朗外交部發言人巴加埃表示，對於美國提出的14點停火協議條款建議，伊朗尚未向斡旋方巴基斯坦回覆伊方意見。

伊官員指協議更像一份「美國的願望清單」

00：53

伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人禮薩伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台發文指，美方的停火協議內容更像是一份「美國的願望清單」，而非現實。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述消息人士指，美方草案中包含部分伊朗認為不可接受的條款。

特朗普談停火協議：伊方交出濃縮鈾換解除制裁

00：41

美國總統特朗普周三（6日）接受美媒訪問，形容美伊「極有可能」達成停火協議。他稱，在潛在協議下，伊朗將交出其高濃縮鈾並運往美國，且同意不再使用地下核設施；若協議達成，將放寬對伊朗的制裁。

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
7小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
9小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
10小時前
海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂
海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂
影視圈
9小時前
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
影視圈
7小時前
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
影視圈
8小時前
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
影視圈
6小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
11小時前
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
鄭秀文罕晒龐大家族合照提早慶母親節 年邁媽媽輪椅出入富貴Look曝光 獨欠老公許志安？
鄭秀文罕晒龐大家族合照提早慶母親節 年邁媽媽輪椅出入富貴Look曝光 獨欠老公許志安？
影視圈
7小時前