伊朗局勢｜特朗普稱「很可能」達成停火協議 伊媒：部分條款不可接受｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜伊朗稱將確保船隻安全通過霍爾木茲海峽）

行動代號「史詩怒火」

5月7日最新消息

伊朗港口向霍峽商船發通告 宣佈準備提供一般海事服務及支援

05：20

當地時間5月7日，伊朗港口和海事組織向霍爾木茲海峽及周邊水域的商船船長發出通告，宣佈伊朗各港口已做好充分準備，爲船隻提供一般海事服務、技術支持以及衛生和醫療服務。

伊朗港口和海事組織強調，此舉是伊朗在海上安全和港口及海事服務領域履行其主權責任的一部分，體現了伊朗各港口全力支持商船在霍爾木茲海峽安全、可持續航行的決心。

04：12

美國霍士新聞（Fox News）主播拜爾（Bret Baier）表示，他與總統特朗普通了電話，特朗普預計可能在一週內與伊朗達成協議，結束與伊朗的戰爭。



伊朗最高領袖軍事顧問：美國必須賠償

01：30

伊朗最高領袖軍事顧問穆赫辛·雷扎伊接受媒體採訪表示，美國目前試圖通過提出重新開放霍爾木茲海峽的問題來做「表面文章」，然後從該地區撤出，但伊朗不會允許這樣做。他強調，美國必須賠償對伊朗造成的損失。

01：05

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，伊朗外交部發言人巴加埃表示，對於美國提出的14點停火協議條款建議，伊朗尚未向斡旋方巴基斯坦回覆伊方意見。

伊官員指協議更像一份「美國的願望清單」

00：53

伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人禮薩伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台發文指，美方的停火協議內容更像是一份「美國的願望清單」，而非現實。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述消息人士指，美方草案中包含部分伊朗認為不可接受的條款。

相關新聞：伊朗局勢｜傳接近達成14點終戰備忘錄 特朗普：濃縮鈾運美 伊官員：美方願望清單

特朗普談停火協議：伊方交出濃縮鈾換解除制裁

00：41

美國總統特朗普周三（6日）接受美媒訪問，形容美伊「很有可能」達成停火協議。他稱，在潛在協議下，伊朗將交出其高濃縮鈾，且同意不再使用地下核設施，而美方將放寬對伊朗的制裁。