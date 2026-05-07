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伊朗局勢｜提14點終戰備忘錄 特朗普：濃縮鈾換撤制裁 伊官員：僅美方願望清單

即時國際
更新時間：00:53 2026-05-07 HKT
發佈時間：00:53 2026-05-07 HKT

美媒Axios新聞網周三（6日）引述消息報道，白宮認為正接近與伊朗達成一份一頁篇幅的終戰備忘錄。美國總統特朗普同日接受美媒訪問，形容美伊「極可能」達成停火，並且有望在他啟程訪問中國前達成。他稱，在潛在協議下，伊朗將交出其高濃縮鈾並運往美國，且同意不再使用地下核設施，以換取解除制裁。不過，有伊朗資深國會議員形容，美方的提案內容僅屬「美國人的願望清單」。

終戰備忘錄涵14條款 

美媒Axios新聞網引述兩位美國官員和兩名了解談判情況的人士稱，該份終戰諒解備忘錄共有14個條款，包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動，美國同意解除制裁並解凍數十億美元的伊朗資產，以及雙方解除對霍爾木茲海峽通航的限制。若美伊雙方同意，便宣布戰事結束，並就達成最終協議啟動為期30天的談判。美方預計48小時內收到伊朗對幾項關鍵要點的回應。

美國總統特朗普日前接受美媒訪問時，對美伊達成協議表示樂觀。美聯社
美國總統特朗普日前接受美媒訪問時，對美伊達成協議表示樂觀。美聯社

報道又指，關於伊朗暫停鈾濃縮活動期限的談判正在進行中。3名消息人士稱，期限至少為12年，其中一人認為15年是可能的最終結果。知情人士還稱，伊朗將同意將其鈾濃縮材料運出伊朗（一個選項是運往美國），這是美方的一個關鍵優先事項，而伊朗迄今一直予以拒絕。

報道表示，目前的備忘錄草案並未提及美國過去堅持、但遭伊朗拒絕的幾項關鍵要求，包括：限制伊朗的導彈計劃、終止對中東代理人武裝組織的支持。

特朗普：協議若告吹將恢復轟炸

同日，特朗普接受公共廣播電視公司（PBS）訪問時表示，美伊達成協議的機率很高，若成事，伊朗的高濃縮鈾將運抵美國。他表示，未必需要派遣高級使節威特科夫（Steve Witkoff）或庫什納（Jared Kushner）前往巴基斯坦進行談判，雙方或可在美國處理，最後再另覓地點舉行簽署儀式。

然而，特朗普在訪問中亦維持一貫的強硬姿態，重申若伊朗拒絕協議，美方將恢復以往做法，「如果不成事，我們就轟炸」，而且強度與等級將遠超以往。

伊朗議員斥提案脫離現實 官媒指部分條款不可接受

針對美方的樂觀預期，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人禮薩伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台發文反擊，形容美方的建議書內容更像是一份「美國人的願望清單」，而非現實。他強調，美國人在一場正在輸掉的戰爭中，無法透過談判獲得他們在戰場上得不到的利益。

此外，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述消息人士指，德黑蘭尚未對美國最新的提案作出回應。消息人士批評美方草案中包含部分伊朗認為不可接受的條款，並警告對伊朗使用威脅性語言是無效的，只會令美國的處境惡化。

作為調停方之一，卡塔爾首相穆罕默德（Mohammed Abdulrahman Al Thani）向傳媒表示，美伊達成協議的可能性確實很高。他同時批評有人將霍爾木茲海峽當作談判籌碼，強調任何協議都必須顧及地區利益，並呼籲海灣國家應進一步整合以應對共同威脅。

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