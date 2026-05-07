伊朗局勢｜傳接近達成停火協議 特朗普：伊朗或交出高濃縮鈾 伊官員指是「美方願望清單」

美國總統特朗普周三（6日）接受美媒訪問，形容美伊有「非常好的機會」達成協議。他聲稱，在潛在協議下，伊朗將交出其高濃縮鈾並運往美國，且同意不再使用地下核設施。不過，有伊朗資深國會議員形容，美方的提案內容僅屬「美國人的願望清單」。

特朗普：協議若告吹將恢復轟炸

特朗普接受公共廣播電視公司（PBS）訪問時指出，美伊達成協議的機率很高，若成事，伊朗的高濃縮鈾將運抵美國。他表示，未必需要派遣高級使節威特科夫（Steve Witkoff）或庫什納（Jared Kushner）前往巴基斯坦進行談判，雙方或可在美國處理，最後再另覓地點舉行簽署儀式。

美國總統特朗普日前接受美媒訪問時，對美伊達成協議表示樂觀。美聯社

然而，特朗普在訪問中亦維持一貫的強硬姿態，重申若伊朗拒絕協議，美方將恢復以往做法，「如果不成事，我們就轟炸」，再次發出近日多次提及的軍事威脅。

伊朗議員斥提案脫離現實 官媒指部分條款不可接受

針對美方的樂觀預期，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人禮薩伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台發文反擊，形容美方的建議書內容更像是一份「美國人的願望清單」，而非現實。他強調，美國人在一場正在輸掉的戰爭中，無法透過談判獲得他們在戰場上得不到的利益。

此外，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述消息人士指，德黑蘭尚未對美國最新的提案作出回應。消息人士批評美方草案中包含部分伊朗認為不可接受的條款，並警告對伊朗使用威脅性語言是無效的，只會令美國的處境惡化。

卡塔爾首籲灣區國家整合應對威脅

作為調停方之一，卡塔爾首相穆罕默德（Mohammed Abdulrahman Al Thani）向傳媒表示，美伊達成協議的可能性確實很高。他同時批評有人將霍爾木茲海峽當作談判籌碼，強調任何協議都必須顧及地區利益，並呼籲海灣國家應進一步整合以應對共同威脅。