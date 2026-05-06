Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CNN創辦人特納逝世終年87歲 曾為辱華用語「中國佬」道歉

即時國際
更新時間：22:28 2026-05-06 HKT
發佈時間：22:28 2026-05-06 HKT

美國有線電視網（CNN）創辦人泰德‧特納（Ted Turner）於當地時間周三（6日）逝世，終年87歲。特納企業（Turner Enterprises）當日發佈有關消息。

美國有線電視新聞網亦於同日發出公告。CNN全球董事長兼首席執行官馬克·湯普森（Mark Thompson）表示，特德是一位全身心投入、盡職盡責的領導者，他勇敢無畏，總是敢於相信自己的直覺和判斷。「他過去是，現在是，將來也永遠是CNN的精神領袖。特德是我們仰賴的巨人，今天，我們將共同緬懷他，以及他對我們生活和世界的影響。」

CNN在IG發帖悼念創辦人特納。IG@CNN
CNN在IG發帖悼念創辦人特納。IG@CNN

特納出生於美國俄亥俄州，後來在亞特蘭大建立龐大媒體版圖。他有「南方大嘴巴」（The Mouth of the South）的外號，以大膽直言與創新思維聞名。

特納於1980年創立美國有線電視網，被指是開創全球24小時新聞直播先河、徹底改變電視新聞生態的傳媒人。自CNN成立後，觀眾能在一天24小時內，隨時掌握世界各地重大事件，打破傳統電視新聞固定時段播報的模式。

創全球24小時新聞直播先河

1991年，特納獲《時代》雜誌選為年度風雲人物，指他讓全球150個國家的觀眾得以即時見證歷史。

2007年，特納在一個場合中接受電視台現場訪問，期間將中國人稱為中國佬（Chinaman），引發全美各地華裔社區和主流社會的不滿。

特納事後發表書面聲明，就自己錯誤使用「中國佬」（Chinaman）一詞道歉，強調自己的口誤是無心之錯，絕無貶低華人的意味。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
4小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
7小時前
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位 消息指為已離婚夫婦 重案組接手跟進
突發
4小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
6小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
11小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
8小時前
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
影視圈
4小時前
海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂
海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂
影視圈
6小時前
00:58
星島申訴王 | 逾77萬公款轉入私人銀行戶口 香港珠海學院財務總監涉盜竊被捕
申訴熱話
5小時前
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT