CNN創辦人特納逝世終年87歲 曾為辱華用語「中國佬」道歉

美國有線電視網（CNN）創辦人泰德‧特納（Ted Turner）於當地時間周三（6日）逝世，終年87歲。特納企業（Turner Enterprises）當日發佈有關消息。



美國有線電視新聞網亦於同日發出公告。CNN全球董事長兼首席執行官馬克·湯普森（Mark Thompson）表示，特德是一位全身心投入、盡職盡責的領導者，他勇敢無畏，總是敢於相信自己的直覺和判斷。「他過去是，現在是，將來也永遠是CNN的精神領袖。特德是我們仰賴的巨人，今天，我們將共同緬懷他，以及他對我們生活和世界的影響。」

CNN在IG發帖悼念創辦人特納。IG@CNN

特納出生於美國俄亥俄州，後來在亞特蘭大建立龐大媒體版圖。他有「南方大嘴巴」（The Mouth of the South）的外號，以大膽直言與創新思維聞名。



特納於1980年創立美國有線電視網，被指是開創全球24小時新聞直播先河、徹底改變電視新聞生態的傳媒人。自CNN成立後，觀眾能在一天24小時內，隨時掌握世界各地重大事件，打破傳統電視新聞固定時段播報的模式。

創全球24小時新聞直播先河

1991年，特納獲《時代》雜誌選為年度風雲人物，指他讓全球150個國家的觀眾得以即時見證歷史。



2007年，特納在一個場合中接受電視台現場訪問，期間將中國人稱為中國佬（Chinaman），引發全美各地華裔社區和主流社會的不滿。

特納事後發表書面聲明，就自己錯誤使用「中國佬」（Chinaman）一詞道歉，強調自己的口誤是無心之錯，絕無貶低華人的意味。