Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大西洋郵輪爆漢他病毒確診個案增至3宗 瑞士男子曾登船後回國

即時國際
更新時間：17:49 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:49 2026-05-06 HKT

在大西洋航行的郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒（Hantavirus）疫情。最新消息指，已增至3宗確診，另有五宗懷疑個案。

英國廣播電台（BBC）報道，世界衛生組織（WHO）已確認「洪迪厄斯號」第三宗漢他病毒病例，患者是一名瑞士男子，他曾乘坐該船，之後返回瑞士。

相關新聞：大西洋郵輪爆漢他病毒感染 3死1危殆 世衞介入調查

世界衛生組織表示，該名乘客「回覆了船舶營運商發給乘客的關於此次健康事件的電子郵件，並前往瑞士蘇黎世的一家醫院就診，目前正在接受治療」。

截至5月6日，事件共有8宗病例，當中包括3宗確診個案，其餘5宗為疑似病例。

世界衛生組織又指出，郵輪「洪迪厄斯號」正於大西洋島國佛得角（Cape Verde）進行緊急疏散行動，當中包括兩名患病的船員及另一名相關人員。三人的情況目前保持穩定，其中一人甚至未出現任何症狀。

相關新聞：爆漢他病毒郵輪遭多國拒靠岸 西班牙同意靠岸 染疫人員轉至荷蘭治療

郵輪「洪迪厄斯號」的荷蘭營運商「Oceanwide Expeditions」於本周二表示，兩名病重的船員（分別為英國籍及荷蘭籍）以及一名乘客將會被接離郵輪，隨後由專機送回荷蘭。營運商昨日續指，在完成疏散行動後，郵輪計劃前往西班牙加那利群島（Canary Islands）的拉斯帕爾馬斯或特內里費島，預計航程需時約三天。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
6小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
3小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
5小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
9小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位內 消防破門揭發
突發
1小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
01:04
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
21小時前
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
薛永康被控兩項非禮罪受審。黃巧兒攝
男護士涉捉16歲女病人手摸陰莖 事主指被告露械「望住我」十數秒 事後稱：希望無嚇親你
社會
4小時前
星島申訴王 | 女友肯AA制爆房 300元男友都嫌貴 寧花1000元買玩具 女友訴苦再遭網暴
星島申訴王 | 男友$1000買爆旋陀螺拒夾$300開房 女友心碎訴苦竟遭網暴
申訴熱話
5小時前