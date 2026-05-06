大西洋郵輪爆漢他病毒確診個案增至3宗 瑞士男子曾登船後回國

在大西洋航行的郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒（Hantavirus）疫情。最新消息指，已增至3宗確診，另有五宗懷疑個案。

英國廣播電台（BBC）報道，世界衛生組織（WHO）已確認「洪迪厄斯號」第三宗漢他病毒病例，患者是一名瑞士男子，他曾乘坐該船，之後返回瑞士。

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世界衛生組織表示，該名乘客「回覆了船舶營運商發給乘客的關於此次健康事件的電子郵件，並前往瑞士蘇黎世的一家醫院就診，目前正在接受治療」。

截至5月6日，事件共有8宗病例，當中包括3宗確診個案，其餘5宗為疑似病例。

世界衛生組織又指出，郵輪「洪迪厄斯號」正於大西洋島國佛得角（Cape Verde）進行緊急疏散行動，當中包括兩名患病的船員及另一名相關人員。三人的情況目前保持穩定，其中一人甚至未出現任何症狀。

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郵輪「洪迪厄斯號」的荷蘭營運商「Oceanwide Expeditions」於本周二表示，兩名病重的船員（分別為英國籍及荷蘭籍）以及一名乘客將會被接離郵輪，隨後由專機送回荷蘭。營運商昨日續指，在完成疏散行動後，郵輪計劃前往西班牙加那利群島（Canary Islands）的拉斯帕爾馬斯或特內里費島，預計航程需時約三天。