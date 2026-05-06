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螺絲帽套陰莖︱越南騎呢男忍痛逾月求診 醫生驚見潰爛變形急「拆彈」

即時國際
更新時間：17:05 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:05 2026-05-06 HKT

越南安江省發生一宗罕見的醫療病例。一名38歲男子將兩枚金屬螺絲帽套在陰莖上，強忍痛楚長達一個月，下體更出現潰爛及出血，最終出面求醫。醫護人員動用切割工具鋸斷螺絲帽，為其解困。

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包括Znews等越南傳媒報道，涉事的38歲男子於4月27日晚間被轉送至芹苴市中央綜合醫院，當時其生殖器因被金屬螺絲帽緊緊勒住，出現明顯腫脹與變形。病人坦承，約一個月前將兩枚金屬螺絲帽套上陰莖，期間仍能勉強維持正常排尿，一直未有求醫。

主診醫生指，兩枚螺帽直徑約3厘米、厚約1厘米，緊緊勒住男子的陰莖，兩者分別距離陰莖根部約1厘米及5厘米。由於金屬螺帽質地堅硬，且套入時間過長，醫生無法以常規醫療手法移除。經過評估後，最終用手提式切割機將兩枚螺絲帽鋸斷。

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男子的生殖器皮膚已出現潰瘍、出血及局部組織壞死，但接受治療後，目前恢復進度良好，預計數日內即可出院。

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