日本熊出沒｜秋田爆今年首宗傷人 北海道驚現300kg棕熊

日本正值「黃金周」長假期，隨着氣溫回升，多地接連報告有熊出沒，更引發今年首宗傷人事件。在北海道，有鏡頭捕捉到一頭估計重達300公斤的巨型棕熊。

長野滑雪客遇熊狂奔

綜合日本傳媒報道，長野縣一個滑雪場在本月3日曾出現驚險一幕，一頭熊突然在雪地上高速狂奔，直衝向正在滑雪的人群。幸而該頭熊在目擊人類後，隨即掉頭返回山區，未有造成傷亡。

相關新聞：日本熊出沒｜秋田縣吹麻醉箭制服闖Aeon幼熊 網民驚訝：現代忍者？

此外，在北海道興部町一處靠近住宅區的樹林，有傳感器相機拍攝到一頭體型龐大的棕熊。擁有20年觀察棕熊經驗的專家黑澤徹也表示，該頭成年雄性棕熊看起來「非常粗壯巨大」，估計體重高達250至300公斤。他指出，這頭熊身上囤積了大量脂肪，完全不似剛結束冬眠的狀態，形容其為「肥胖棕熊」。

秋田48歲男巡田遭襲傷重送院

除了虛驚一場的目擊事件，部分地區更發生了實際的遇襲受傷事件。本月5日，秋田縣由利本莊市一名48歲男子在巡視稻田時，突遭一頭體長約1米的熊襲擊，受傷送院治理。當地警方證實，這是秋田縣今年發生首宗熊傷人事件。

長假期間熊出沒事件屢見不鮮。有一對從東京駕車前往北海道旅行的夫婦亦向媒體表示，在夜間行駛時，一頭棕熊突然從暗處竄出並越過馬路中線，險些與他們的車輛迎頭相撞，過程險象環生。當局呼籲民眾在山林或郊區活動時，必須提高警覺，注意安全。