Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熊出沒｜秋田爆今年首宗傷人 北海道驚現300kg棕熊

即時國際
更新時間：18:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:30 2026-05-06 HKT

日本正值「黃金周」長假期，隨着氣溫回升，多地接連報告有熊出沒，更引發今年首宗傷人事件。在北海道，有鏡頭捕捉到一頭估計重達300公斤的巨型棕熊。

長野滑雪客遇熊狂奔

綜合日本傳媒報道，長野縣一個滑雪場在本月3日曾出現驚險一幕，一頭熊突然在雪地上高速狂奔，直衝向正在滑雪的人群。幸而該頭熊在目擊人類後，隨即掉頭返回山區，未有造成傷亡。

相關新聞：日本熊出沒｜秋田縣吹麻醉箭制服闖Aeon幼熊 網民驚訝：現代忍者？

此外，在北海道興部町一處靠近住宅區的樹林，有傳感器相機拍攝到一頭體型龐大的棕熊。擁有20年觀察棕熊經驗的專家黑澤徹也表示，該頭成年雄性棕熊看起來「非常粗壯巨大」，估計體重高達250至300公斤。他指出，這頭熊身上囤積了大量脂肪，完全不似剛結束冬眠的狀態，形容其為「肥胖棕熊」。

秋田48歲男巡田遭襲傷重送院

除了虛驚一場的目擊事件，部分地區更發生了實際的遇襲受傷事件。本月5日，秋田縣由利本莊市一名48歲男子在巡視稻田時，突遭一頭體長約1米的熊襲擊，受傷送院治理。當地警方證實，這是秋田縣今年發生首宗熊傷人事件。

長假期間熊出沒事件屢見不鮮。有一對從東京駕車前往北海道旅行的夫婦亦向媒體表示，在夜間行駛時，一頭棕熊突然從暗處竄出並越過馬路中線，險些與他們的車輛迎頭相撞，過程險象環生。當局呼籲民眾在山林或郊區活動時，必須提高警覺，注意安全。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
7小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
3小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
5小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
9小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位內 消防破門揭發
突發
1小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
01:04
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
21小時前
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
薛永康被控兩項非禮罪受審。黃巧兒攝
男護士涉捉16歲女病人手摸陰莖 事主指被告露械「望住我」十數秒 事後稱：希望無嚇親你
社會
4小時前
星島申訴王 | 女友肯AA制爆房 300元男友都嫌貴 寧花1000元買玩具 女友訴苦再遭網暴
星島申訴王 | 男友$1000買爆旋陀螺拒夾$300開房 女友心碎訴苦竟遭網暴
申訴熱話
5小時前