Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新加坡出狠招整治校園霸凌 嚴重者可判打藤三下

即時國際
更新時間：14:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:30 2026-05-06 HKT

新加坡為應對校園霸凌問題，早前推出嚴厲新規，容許校方對行為嚴重的學生處以最多三下鞭打（俗稱「打藤」）的懲罰。教育部長李智陞周三（6日）在國會接受質詢時強調，此舉僅屬「最後手段」，並會設有嚴格執行程序。

僅男學生適用

綜合法新社及《聯合早報》報道，李智陞向國會解釋，校方只有在所有其他紀律措施均告無效後，才會考慮施以鞭打，且必須獲校長批准，並由授權教師執行。他又指，根據新加坡法律，體罰不適用於女性，故此項懲罰僅限於男學生。懲罰過後，校方亦會為學生提供輔導，協助其反省改過。

相關新聞：撿屍性侵女大生 日男被新加坡判鞭刑20下關17年半

人權組織批體罰過時 世衛指無益

然而，該項政策引起人權組織的批評。有團體一直指責新加坡的司法及校園體系中，仍然存在體罰。世界衛生組織（WHO）去年的報告亦曾指出，「有壓倒性的科學證據」顯示，對兒童進行體罰不僅帶來多重傷害風險，且「毫無益處」。

為應對霸凌問題，新加坡教育部已要求所有學校，最遲在今年底前制定各自的反霸凌政策，並將於明年起設立網上平台，方便學生及家長舉報相關事件。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
4小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
22小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
6小時前
墮樓男童送院亡。蔡楚輝攝
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
突發
7小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
18小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
2小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
尹錫悅夫人金建希涉操股案法官，被發現伏屍法院內。
南韓前第一夫人︱金建希涉操股案法官 留遺書「我自願離開」伏屍法院
即時國際
4小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
上海港漂嘆租金蠶食半份糧 生活簡樸拒問父母要錢 堅定要獲永居身份｜租盤Million
上海港漂嘆租金蠶食半份糧 生活簡樸拒問父母要錢 堅定要獲永居身份｜租盤Million
樓市動向
9小時前