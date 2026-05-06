新加坡出狠招整治校園霸凌 嚴重者可判打藤三下

新加坡為應對校園霸凌問題，早前推出嚴厲新規，容許校方對行為嚴重的學生處以最多三下鞭打（俗稱「打藤」）的懲罰。教育部長李智陞周三（6日）在國會接受質詢時強調，此舉僅屬「最後手段」，並會設有嚴格執行程序。

僅男學生適用

綜合法新社及《聯合早報》報道，李智陞向國會解釋，校方只有在所有其他紀律措施均告無效後，才會考慮施以鞭打，且必須獲校長批准，並由授權教師執行。他又指，根據新加坡法律，體罰不適用於女性，故此項懲罰僅限於男學生。懲罰過後，校方亦會為學生提供輔導，協助其反省改過。

相關新聞：撿屍性侵女大生 日男被新加坡判鞭刑20下關17年半

人權組織批體罰過時 世衛指無益

然而，該項政策引起人權組織的批評。有團體一直指責新加坡的司法及校園體系中，仍然存在體罰。世界衛生組織（WHO）去年的報告亦曾指出，「有壓倒性的科學證據」顯示，對兒童進行體罰不僅帶來多重傷害風險，且「毫無益處」。

為應對霸凌問題，新加坡教育部已要求所有學校，最遲在今年底前制定各自的反霸凌政策，並將於明年起設立網上平台，方便學生及家長舉報相關事件。