京都男童棄屍案｜繼父承認公廁掐死繼子 警今控謀殺
更新時間：14:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-06 HKT
轟動全日本的京都11歲男童被殺棄屍案有驚人進展。被捕的37歲繼父安達優季，在警方連日盤問下，終於和盤托出殺人經過，承認自己是在一個公廁內，因發生口角而一時衝動將繼子活活掐死。京都府警方預計將於今日（6日）以謀殺罪名將其再度拘捕。
訛稱上學實則帶往公廁行兇
據日本放送協會（NHK）及《每日放送》等媒體報道，疑犯安達優季向警方供稱，在3月23日早上，他駕車載11歲繼子安達結希，訛稱送他上學。然而，車輛駛至小學後並未停下，反而轉往一個公廁。安達優季稱，兩人在公廁內發生口角爭執，他在「極度憤怒」的情況下，出手掐住繼子的頸部，導致其窒息死亡。
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自導自演報案尋人 曾多次移屍
案情指，安達優季在行兇後，竟自導自演，向警方報案稱繼子失蹤，企圖誤導警方及公眾，將案件塑造成一宗失蹤案。
然而，警方經過大量人力調查後，最終於上月13日在南丹市一處山林中發現安達結希的遺體。安達優季其後於4月16日因涉嫌非法處理屍體罪被捕，並坦承是他棄置屍體。警方更查出，在3月23日至4月13日期間，為躲避警方追查，他曾多次轉移屍體。
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京都府警方表示，根據安達優季最新的供詞及鑑識結果，判斷其殺人動機明確，預計今日會對他追加殺人嫌疑，再次將其逮捕。至於其犯案的確切動機，是否有預謀犯案，仍有待進一步調查。
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