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高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔

即時國際
更新時間：11:55 2026-05-06 HKT
發佈時間：11:55 2026-05-06 HKT

日本首相高市早苗日前訪問澳洲時，在戰爭紀念館向無名戰士墓下跪獻花，引發中國媒體猛烈抨擊。評論文章直斥，高市此舉並非真心反省，而是充滿「精準算計」的政治秀，旨在向西方世界遞交「投名狀」，為日本軍事正常化鋪路，並狠批其「膝蓋的朝向，暴露了內心的算計」。

惹怒亞洲受害國

內地具官方背景的知名微信公眾號《牛彈琴》今日（6日）發表措辭嚴厲的評論，指高市早苗這「驚天一跪」，看在曾飽受日本侵略之苦的中國、南韓等亞洲國家眼中，「心頭翻湧的不是感慨，更多是氣憤」。

文章質疑，日本領導層對二戰罪行心知肚明，每次面對西方國家時總是「表現得格外謙卑」，卻拒絕向中、韓等亞洲受害國正式道歉，更遑論下跪反省。評論諷刺道，澳洲並非二戰主戰場，高市卻選擇在一個「白人國家的無名戰士墓前，絲滑地跪下」，而非前往南京，在三十萬死難者的英靈前雙膝落地。

相關新聞：日澳經濟安保宣言 強化能源稀土供應鏈

獻「投名狀」為軍事正常化鋪路

該篇評論文章分析，高市此舉絕非個人一時衝動，而是經過精心設計的外交語言。文章認為，這一跪並非反省戰爭，而是向西方世界展現日本的姿態，尋求支持其「軍事正常化」的野心。「這哪裡是反省？這不過是另一種形式的投名狀。」

文章進一步指出，高市訪問澳洲達成的多項協議，包括聚焦稀土等關鍵礦產、能源安全及軍事合作，並推動「自由開放的印太」等框架，其「志同道合」的夥伴明顯不包括中國。

與「勃蘭特之跪」有天壤之別

《牛彈琴》將高市的行為與1970年時任西德總理勃蘭特在華沙猶太人紀念碑前的「驚天一跪」作比較，認為兩者有「天壤之別」。評論稱：「真正的懺悔不需要觀眾，作秀卻總挑最亮的舞台。」勃蘭特一跪贏得了世界的尊重與和解，但高市的「雙標」戲碼，只會換來亞洲鄰國的憤怒與警惕。

文章最後總結，日本領導人「不是不能跪，而是要看對象跪」，這種選擇性記憶與虛偽態度，透露出其對西方世界的崇拜及對周邊國家的蔑視，並敦促日本應認真補上歷史與道義這一課。
 

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