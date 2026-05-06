Shein涉將歐洲用戶個資送中 愛爾蘭私隱公署調查

中國快時尚電商巨頭Shein（希音）捲入數據私隱風波。愛爾蘭資料保護委員會（DPC）當地時間5日宣布，已就Shein涉嫌將歐洲用戶的個人資料非法傳輸至中國一事，正式展開調查。由於DPC擁有重罰權力，Shein或面臨巨額罰款。

路透社報道，作為歐盟的主要私隱監管機構之一，愛爾蘭DPC將重點檢視Shein設於都柏林的歐洲、中東及非洲地區（EMEA）總部，在處理用戶數據時，有否嚴格遵守歐盟《通用資料保護規則》（GDPR）。

DPC在聲明中強調，根據GDPR的嚴格規定，當任何個人資料被傳輸至歐盟以外的國家時，該等資料必須獲得與在歐盟境內同等的保護水平。

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TikTok曾因同類問題遭重罰

DPC副專員陶艾爾（Graham Doyle）指出，近期的監管行動，加上其他向歐洲監管機構提出的申訴，已令「資料傳輸至中國的問題特別受到關注」。他形容，今次對Shein的調查是DPC的「策略性優先事項」。

事實上，DPC去年曾就用戶資訊保護問題，向另一中國短影音平台TikTok重罰5.3億歐元（約48億多港元），並下令其暫停將資料傳輸至中國，直至其處理方式完全符合規定。

Shein發言人透過電郵回應稱，過去數月一直「積極與DPC就其資料保護方式進行溝通」。該發言人強調：「我們極為重視資料保護，並完全致力於遵守GDPR及所有適用的資料保護法律。」

據了解，這是自Shein於2023年在都柏林設立其EMEA總部以來，首次針對該公司展開的私隱調查。