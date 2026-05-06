Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美檢察官引述AI假案例 遭禁出庭6個月

即時國際
更新時間：10:27 2026-05-06 HKT
發佈時間：10:27 2026-05-06 HKT

人工智能（AI）科技應用不當，足以引發司法災難。美國喬治亞州一名女檢察官，在處理一宗謀殺案時，疑為求省事，竟利用AI工具撰寫法律文件，惟當中引述大量由AI「杜撰」的虛假案例，最終被州最高法院揭發。法院裁定其行為遠低於對律師的專業期望，重罰該名檢察官禁止出庭6個月。

法庭文件錯漏百出

路透社報道，涉事檢察官為喬治亞州克萊頓郡（Clayton County）助理地方檢察官萊斯利（Deborah Leslie）。案情指，她早前處理一宗謀殺案，被告尋求重審的上訴時，向法院提交文件時，當中引經據典，羅列大量案例，冀說服法官駁回被告請求。

相關新聞：日陸上自衛隊AI設計標誌惹議 大象持槍掛骷髏被批「好戰」緊急下架

美國喬治亞州最高法院促業界警惕使用AI潛在的風險與益處。 路透社
美國喬治亞州最高法院促業界警惕使用AI潛在的風險與益處。 路透社

承審法官其後在裁決時，採納了萊斯利草案的大部分內容，最終駁回了被告的重審要求。然而，該份判詞其後被發現「錯漏百出」，當中包含「多處虛構或錯誤歸屬的案例引用」，始揭發萊斯利原來是利用AI生成該份法律文件，而當中的案例均為AI「自創」。

最高法院促業界警惕

事件驚動喬治亞州最高法院。法院裁定，萊斯利的行為已違反法院規定，其專業水平「遠低於對喬治亞州律師應有行為的期待」。法院最終頒令，禁止萊斯利出席大法官庭審6個月，並命令她必須完成有關專業道德、法律文書寫作及正確使用AI的額外法律課程。萊斯利早前已在法庭文件中就事件道歉，承認自己未有獨立核實AI生成的資料。

大法官在判詞中特別提醒，州內法官在審視由律師撰寫的命令草案時，應警惕當中可能已使用AI軟件，並須留意其潛在的風險與益處。報道指出，全美各地近期已有多宗律師因濫用AI而遭受懲戒的案例，但如本案般，由檢方提供、再獲法官採納的AI虛假資訊，則較為罕見，引起外界對AI在司法領域應用的廣泛關注。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
13小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
18小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
星島申訴王 | 五一黃金周 旅客不文明行為惹議 內地網民都批：面自己丟！
申訴熱話
12小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
23小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
影視圈
18小時前
墮樓男童送院亡。蔡楚輝攝
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
突發
2小時前
香港各區北上巴士轉乘優惠！往返福田/蓮塘口岸搭兩程俾一程 限指定支付方式
香港各區北上巴士轉乘優惠！往返福田/蓮塘口岸「搭兩程俾一程」 限指定支付方式
旅遊
17小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
23小時前