巴西13歲少年闖校園開槍 兩教職員中彈亡

巴西東北部阿克里州（Acre）一所學校於當地時間周三（5日）發生嚴重槍擊事件。一名年僅13歲的少年持槍闖入校園，並向師生開火，造成兩名教職員當場死亡，另有包括一名學生在內的兩人受傷。涉案少年事後已被警方拘捕。

學生爬6米高牆逃生

事發於阿克里州首府里約布朗科（Rio Branco）的聖若澤學院（Sao Jose Institute）。據法新社引述當局及目擊者指，事發時校園內一片混亂，驚慌失措的學生為求保命，甚至試圖攀爬高達6米的圍牆逃生。附近旅館一名職員表示，他聽到槍聲及持續的尖叫聲，並看到有學生在學校屋頂上嘗試逃走，最終只有一人成功翻牆並到旅館暫避。

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監護人涉提供槍械被捕

地方政府發表的聲明指出，涉案少年已被當局拘捕，但目前尚不清楚其是否為該校學生。此外，該名少年的法定監護人亦因涉嫌擁有涉案槍械而被捕。阿克里州警方已就事件展開全面調查。

全州停課三日

州政府對今次悲劇表示深切哀悼，並向所有遇難者家屬、校方及受影響的教育工作者致以慰問。為應對事件，當局宣布阿克里州所有學校將停課三日，並已動員心理輔導團隊進駐，為師生提供必要的支援。

報道指出，近年來巴西的校園攻擊事件有顯著增加的趨勢，至今已導致數十人喪生。