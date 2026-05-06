Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西13歲少年闖校園開槍 兩教職員中彈亡

即時國際
更新時間：10:10 2026-05-06 HKT
發佈時間：10:10 2026-05-06 HKT

巴西東北部阿克里州（Acre）一所學校於當地時間周三（5日）發生嚴重槍擊事件。一名年僅13歲的少年持槍闖入校園，並向師生開火，造成兩名教職員當場死亡，另有包括一名學生在內的兩人受傷。涉案少年事後已被警方拘捕。

學生爬6米高牆逃生

事發於阿克里州首府里約布朗科（Rio Branco）的聖若澤學院（Sao Jose Institute）。據法新社引述當局及目擊者指，事發時校園內一片混亂，驚慌失措的學生為求保命，甚至試圖攀爬高達6米的圍牆逃生。附近旅館一名職員表示，他聽到槍聲及持續的尖叫聲，並看到有學生在學校屋頂上嘗試逃走，最終只有一人成功翻牆並到旅館暫避。

相關新聞：卑詩校園槍擊案｜槍手問ChatGPT如何犯案 OpenAI阿特曼為未報警阻悲劇道歉

監護人涉提供槍械被捕 

地方政府發表的聲明指出，涉案少年已被當局拘捕，但目前尚不清楚其是否為該校學生。此外，該名少年的法定監護人亦因涉嫌擁有涉案槍械而被捕。阿克里州警方已就事件展開全面調查。

全州停課三日

州政府對今次悲劇表示深切哀悼，並向所有遇難者家屬、校方及受影響的教育工作者致以慰問。為應對事件，當局宣布阿克里州所有學校將停課三日，並已動員心理輔導團隊進駐，為師生提供必要的支援。

報道指出，近年來巴西的校園攻擊事件有顯著增加的趨勢，至今已導致數十人喪生。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
13小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
18小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
星島申訴王 | 五一黃金周 旅客不文明行為惹議 內地網民都批：面自己丟！
申訴熱話
12小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
23小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
影視圈
18小時前
墮樓男童送院亡。蔡楚輝攝
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
突發
2小時前
香港各區北上巴士轉乘優惠！往返福田/蓮塘口岸搭兩程俾一程 限指定支付方式
香港各區北上巴士轉乘優惠！往返福田/蓮塘口岸「搭兩程俾一程」 限指定支付方式
旅遊
17小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
23小時前