伊朗局勢｜魯比奧稱對伊軍事行動已經結束 特朗普叫停「自由計劃」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周二表示，美國已達成對伊朗軍事行動「Epic Fury（史詩怒火）」的目標，並強調目前在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）展開的新行動，屬較小規模的防禦性任務，惟特朗普隨後宣布暫停行動。

自由計劃行動恢復海峽航運

魯比奧周二在白宮記者會上表示：「『史詩怒火』行動已經結束，我們已達成該行動目標。我們不希望再出現進一步衝突，總統更希望透過協議解決問題。」美國與以色列於2月28日對伊朗發動空襲後，美國總統特朗普（Donald Trump）按《戰爭權力法》（War Powers Resolution）要求，在48小時內通知國會。根據法例，總統需於60日內結束軍事行動或尋求國會批准延長。白宮上周宣布「史詩怒火」行動已終止，以回應相關法律期限。

魯比奧稱『史詩怒火』行動已經結束，已達成該行動目標。路透社

魯比奧指，代號「Project Freedom（自由計劃）」的新行動，主要是協助恢復霍爾木茲海峽航運，與原有作戰計劃不同。他形容這是一項防禦性行動，美軍「除非遭到攻擊，否則不會主動動武」。他又稱，目前約有來自87個國家、共2.3萬人仍被困於滯留海灣的船隻上，並透露已有10名平民船員因霍爾木茲局勢持續緊張而死亡，但未有交代詳情。

其後，特朗普表示「自由計畫」將暫時中止，以觀察能否最終達成並簽署協議，但封鎖仍將繼續有效。

數百艘船等待通過霍爾木茲

魯比奧表示，美方正與多艘船隻聯絡，協助其安全離開海峽。美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）亦稱，目前有數百艘船正等待通過霍爾木茲海峽。

不過，魯比奧承認，美國尚未取得伊朗超過900磅（約408公斤）的高濃縮鈾，而特朗普此前發動軍事行動的其中一個主要目標，就是阻止伊朗發展核武。他強調，美國仍尋求外交解決方案，美方特使威特科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）正持續與伊方接觸。

魯比奧說：「總統已清楚表明，談判不只是關於濃縮活動，還包括那些被深埋、伊朗仍有能力重新取得的核材料將如何處理。」