爆漢他病毒郵輪傳遭拒靠岸 西班牙提議感染者轉移至佛得角

一艘正在大西洋航行的郵輪驚爆漢坦病毒（Hantavirus）疫情，世界衛生組織（WHO）證實，船上至今已錄得2宗確診及5宗疑似病例，其中3人不幸染病身亡，另有1人情況危殆。目前該郵輪遭多國拒絕靠岸，西班牙提議將感染者轉移至非洲國家佛得角（Cape Verde）接受治療。

荷德旅客染病亡 不排除人傳人

涉事郵輪為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions營運的「洪迪厄斯號」（MV Hondius），船上目前仍有近150人被困。死者包括一對荷蘭夫婦及一名德國公民；另一名病重的英國人則已在南非接受治療。目前船上仍有兩名出現病徵的患者，有關部門正安排撤離工作。

這艘郵輪3月從南美洲阿根廷出發，行程主打南極自然探險。法新社

這艘郵輪原欲在佛得角靠岸，但遭當局以防疫為由拒絕。美聯社

倉鼠科和葉耳鼠等白足鼠屬帶有漢他病毒，通常在尿液和糞便找到。

世衛組織流行病學家范克爾克霍夫證實，船上迄今有2宗確診及5宗疑似病例。法新社

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，由於病例之間曾有非常密切接觸，現階段不能排除人傳人的可能性，暫將其視為預防措施。不過，世衛強調郵輪上未發現鼠蹤，且漢坦病毒對大眾風險較低，暫無必要實施旅遊限制。

「洪迪厄斯號」於3月20日從阿根廷出發，原定於5月4日在佛得角結束航程。然而，佛得角當局基於謹慎考慮，已明確表示不允許該船停靠。

世界衛生組織與西班牙衛生部昨日（5日）就郵輪停靠加那利群島接受醫療處置一事進行磋商。西班牙方面為避免郵輪進入加那利群島，提議將感染者就近轉移至佛得角處理。目前各方仍在協調收容方案，以確保患者能獲得及時救治，同時防止疫情擴散。