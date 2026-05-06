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伊朗據報正式實施霍爾木茲海峽新管理機制　船隻須獲發通行許可證

即時國際
更新時間：03:07 2026-05-06 HKT
發佈時間：03:07 2026-05-06 HKT

中東局勢再趨緊張。伊朗國營傳媒《伊朗英語新聞電視台》（Press TV）於5月5日報道，伊朗已正式實施管理霍爾木茲海峽通航的新機制。根據該框架，所有通航船隻必須先行獲發「通行許可證」，並依照新規定調整營運後，方可通過海峽。

伊朗：偏離航道將面臨果斷行動

報道指出，這項新措施被視為主權治理體系的體現，目前已在霍爾木茲海峽正式運作。所有意圖通過該水域的船隻，均會收到由官方郵箱（[email protected]）發出的電子郵件，詳細列明通行的各項規則與規定。伊方強調，自戰爭初期以來，該海峽一直處於伊朗的掌控之下。

伊朗國營傳媒《伊朗英語新聞電視台》（Press TV）於5月5日報道，伊朗已正式實施管理霍爾木茲海峽通航的新機制。美聯社
伊朗國營傳媒《伊朗英語新聞電視台》（Press TV）於5月5日報道，伊朗已正式實施管理霍爾木茲海峽通航的新機制。美聯社
根據該框架，所有通航船隻必須先行獲發「通行許可證」，並依照新規定調整營運後，方可通過海峽。美聯社
根據該框架，所有通航船隻必須先行獲發「通行許可證」，並依照新規定調整營運後，方可通過海峽。美聯社

與此同時，與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的《法斯通訊社》發出警告。革命衛隊要求所有船隻必須嚴格遵守批准的指定航道，不得偏離。伊方強調，任何偏離航道的行為均被視為不安全，IRGC海軍屆時將採取嚴厲果斷行動應對。

另外，伊朗議會副議長巴巴伊（Hamidreza Haji-Babaei）於5月2日表示，根據伊朗擬好的管理霍爾木茲海峽法案，伊方將完全禁止以色列船隻在任何時候通過海峽，至於其他「敵對國家」的船隻，亦須支付戰爭賠償，才能通過海峽。

面對伊朗收緊海峽控制權，半島電視台引述美國中央司令部發言人表示，美軍已於5月4日起在霍爾木茲海峽展開名為「自由計劃」（Project Freedom）的行動，旨在為相關水域建立「安全走廊」並提供「安全保障」。發言人稱，船東及保險公司對美軍的護航行動反應積極。

 

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