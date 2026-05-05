普立茲｜華裔作家李翊雲獲回憶錄獎 書寫兩度喪子之痛與悲傷共存

華裔作家李翊雲（Yiyun Li）周一憑回憶錄《自然萬物只是生長》（Things in Nature Merely Grow）獲得今屆普立茲獎回憶錄／自傳獎。該書於去年5月出版，記錄她兩名兒子先後自殺的經歷，以冷靜而克制的筆觸直面喪子之痛，被評為近年最具震撼力的生命書寫之一。



綜合美聯社及其它媒體報道，評審指出，作品以誠實且節制的語言，探討死亡、記憶與悲傷，展現作者在極端痛苦中仍試圖理解世界的能力。李翊雲原以小說聞名，此次轉向非虛構創作，獲得文壇高度肯定。

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2024年2月，李翊雲在新澤西州普林斯頓家中接獲警方通知，得知19歲次子詹姆斯在校園附近被火車撞死。2017年，其長子文森特亦以相同方式結束生命，年僅16歲。李翊雲兩度喪子後，形容自己「彷彿困在一個沒有光的深淵」。

她在書中坦言，語言無法完全承載悲痛，但仍必須依靠文字，將思緒與現實連結。「言語或許乏力，但它們的陰影，有時能抵達無法言說之處。」

李翊雲普立茲獎回憶錄獎得獎作品《自然萬物只是生長》（Things in Nature Merely Grow）。IG@fsgbooks

兩優材生兒子先後墮軌

這部得獎回憶錄並非傳統意義上的療癒敘事。李翊雲說明，她不尋求走出悲傷，也不認為痛苦需要被消除，「思念孩子的痛苦會永遠存在，我不想減輕它」。

在兒子離世後，她很快重返教學與寫作，維持日常節奏。她表示，外界對「悲傷母親應有模樣」的期待，並不適用於她的人生選擇。

在家中花園，她持續種植花草，照料植物與動物，維持生活秩序。這種平靜與內斂，與其文字中深沉的情感形成對比，也成為她面對創傷的一種方式。

李翊雲多部作品廣受好評。 美聯社

修生物、免疫學轉戰文壇

李翊雲1972年生於北京，畢業於北京大學生物系，後赴愛荷華大學攻讀免疫學，期間接觸寫作後轉向文學創作，進入著名的愛荷華作家工作坊，並於2005年獲藝術碩士學位。

李翊雲早期以英文短篇小說嶄露頭角，作品曾刊於《紐約客》與《巴黎評論》。2005年出版的《千年敬祈》廣受好評，並被改編為電影。2012年，她曾歷經嚴重抑鬱與自殺未遂，之後轉向回憶錄寫作。