2027倫敦馬拉松｜130萬人報名創紀錄 主辦方考慮分2天舉行

2027倫敦馬拉松上周接受報名，合共收到近134萬人報名抽籤，打破去年約113萬人的記錄，今年有超過100萬名報名者來自英國，男女報名人數幾乎持平。主辦單位表示，正在研究賽事能否分2天舉行。

2026倫敦馬拉松共有59,830名選手完賽，創下紀錄，也是全球規模最大的年度單日籌款活動。

倫敦馬拉松跑手穿越偸敦塔橋。 美聯社

倫敦馬拉松賽主席布拉舍表示：「如此驚人的申請人數鞏固了倫敦馬拉松作為全球最熱門馬拉松的地位，沒有任何其他賽事能與之媲美。我們的使命是激勵各個年齡段、各種能力的人們積極參與運動。」

抽籤結果將於7月初公佈，參賽名額將透過隨機抽籤分配。

2026倫敦馬拉松逾110萬人報名，近6萬名選手完成賽事。 美聯社

布拉舍早前曾表示，正在探討2027年倫敦馬拉松能否分2天舉行，例如女子精英組、憑藉以往馬拉松成績獲得參賽資格的女子選手以及輪椅組比賽安排在同一天進行；馬子組比賽安排在另一天，大眾組則橫跨2天。

布拉舍周二接受BBC Breakfast 節目採訪時表示，希望能在今年5月底前確認此事。他說：「只是單一年的安排。我們一直在與眾多利益相關者進行溝通，而且已經溝通了很長時間。」

2026倫敦馬拉松逾110萬人報名，近6萬名選手完成賽事。 美聯社

由於當地從未試過在周六舉辦馬拉松賽事，許多措施需要商討，以免影響人們的生活。

這項活動將帶來驚人的收益。布拉舍說：「這兩天的活動將帶來超過4億英鎊（逾42億港元）的經濟和社會效益，我們相信還能為慈善機構籌集超過1.5億英鎊（近15.9億港元）的善款。」