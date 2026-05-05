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南韓光州狂男街頭隨機斬人 女高中生遭砍斃一路過男生被劈傷

即時國際
更新時間：18:03 2026-05-05 HKT
發佈時間：18:03 2026-05-05 HKT

南韓光州廣域市光山區月桂洞街頭，今（5日）凌晨零時許發生隨機斬人案，1名17歲高中2年級女學生身亡，另有1名同齡男高中生受傷。

警方追緝20多歲兇徒

《韓聯社》報道，案發地點位於月桂洞某大學旁的行人路上，高中女生被斬殺時發出尖叫聲，路過的男高中生聽到後好奇上前查看，隨即被不明男子砍傷，送醫後沒有生命危險，但受害的女學生傷重不治。

刀手瞄準他人頸部襲擊

警方目前已鎖定1名20多歲的男子涉有重嫌，他和2名學生之間互不認識，由於兇手瞄準受害者頸部砍殺，手段相當兇殘。到了今早11時，24歲兇手在案發現場不遠的街上被捕。

Maeil Business Newspaper報道，張姓男子被逮後向警方坦承，他和慘遭砍死的女高中生「完全不認識」，持刀砍殺女學生的頸部，純粹就只是剛好女學生從他面前經過。

張男被押送至警察署後在接受偵訊時供稱，「原本我是打算輕生，但最後才決定犯案」。目前兇手仍未透露輕生和犯案動機。警方計劃於今天稍後時間申請對兇手的拘捕令。

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