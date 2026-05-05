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禮品卡詐騙｜3台灣人赴德州做大案 狂偷1.2萬張禮品卡盜4470萬

即時國際
更新時間：17:35 2026-05-05 HKT
發佈時間：17:35 2026-05-05 HKT

美國德州執法部門近日破獲一宗大型禮品卡詐騙案，拘捕3名台灣人，分別是一對林姓兄妹及一名吳姓男子。專案小組在奧斯汀及休士頓據點，搜獲近1.2萬張竄改過的禮品卡，估計犯案所得高達570萬美元（約4470萬港元）。

高技術簒改禮品卡

根據當局公布，疑犯手法極其精密：他們先從零售店取下大量禮品卡，帶回酒店或住後，刮開安全塗層、紀錄啟用碼和序號，然後以高技術還原封裝，看起來像新的一樣。之後他們將做過手腳的禮品卡放回貨架，一旦有不知情的消費者購買並啟動，卡內資金就會被疑犯以電子方式盜走。

今年3月，有零售店員發現一名男性疑犯在禮品卡展示櫃附近徘徊，隨後檢查貨架，發現了15張被「做手腳」的禮品卡。調查人員迅速鎖定一輛與疑犯有關的租賃車輛，透過協同監視和調查，追蹤到疑犯在休士頓和奧斯汀之間的行蹤。

經調查，疑犯利用台灣護照進入境美國，租車穿梭德州，5天內每天出入沃爾格林（Walgreens）、CVS、Dollar Tree等超過20家零售店。執法人員於3月30日，在德州布達市（Buda）一間零售店當場逮捕林厚傑（Houjie Lin，音譯）與吳義勳（Yi-Hsun Wu，音譯），並在車內搜出台灣護照及大量犯案工具。

4月1日，警方進一步搜索奧斯汀一間酒店，逮捕正在處理卡片的林夏（Hsai Lin，音譯），檢獲3000多張禮品卡。隨後並追蹤至休士頓的一處相信為犯案主要據點的住宅，發現了多達277捆禮品卡，經點算合共查獲近1.2萬張禮品卡，估計不法所得與企圖侵佔的資金總額達570萬美元。

目前3人被控「參與有組織犯罪活動」等多項一級重罪，依德州法律，這類加重罪名最低刑期高達15年。

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