北海道罕見5月下雪 旭川市區積雪逾2厘米 日媒：21年來首見

日本近日正逢黃金周，不過相較於東京出現30.5度的高溫，北海道驚現罕見5月雪。受鋒面與冷空氣南下影響，北海道周一（4日）下午起持續降雪，到周二（5日）上午山區積雪約10厘米，旭川市區積雪超過2厘米，日媒指此為21年來首見。

據日媒《Tenki》報道，北海道受到冷空氣影響而逐漸開始降雪，北部地區率先飄雪，隨著時間推進，入夜後降雪範圍明顯擴大，甚至就連旭川市也觀測到降雪，雪勢一路延續至周二（5）日清晨才逐步減弱。

旭川市5月份罕見觀測到超過1厘米以上的降雪。美聯社資料圖片

圖為去年12月北海道千歲市區下雪情況。法新社

道路殘雪與結冰影響交通

統計顯示，滝上町單日降雪量達11厘米、幌加內町朱鞠內約10厘米，均為1996年以來相隔30年再度在5月觀測到降雪10厘米以上的紀錄；而旭川市則在周一晚間觀測到約2厘米的積雪，是當地自2005年以來、相隔21年再度出現五月雪。

儘管周一清晨起雪勢趨緩，但北海道北部多地仍維持接近零度低溫，道路殘雪與結冰情況未完全消退，交通仍存在潛在風險。相關當局提醒駕車人士，行經山區或積雪路段應提高警覺，必要時應在車輛加裝使用冬季胎或防滑裝備。