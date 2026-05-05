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芬蘭空軍學員「空中畫鵰」引眾怒 軍方嚴厲譴責兼處分

即時國際
更新時間：15:15 2026-05-05 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-05 HKT

芬蘭空軍近日發生離譜事件，一批飛行員學員進行訓練事，竟利用飛行路線在空中「繪製」巨型生殖器的形狀，引發芬蘭輿論撻戈，令軍方蒙羞。

事發於4月13日。當時空軍後備軍官訓練團的學員，正在的大城于韋斯屈萊（Jyväskylä）一帶進行例行訓練演習。然而，演習期間至少有4架飛機偏離了預設的訓練航線，以飛行軌跡在空中繪制不雅的「生殖器形狀」。這些令人震驚的畫面被航班追蹤網站Flightradar24即時捕捉，並迅速在社交媒體上廣為流傳，引發軒然大波。

Flightradar24 捕捉到芬蘭空軍在空中畫不雅圖案。 Flightradar24
Flightradar24 捕捉到芬蘭空軍在空中畫不雅圖案。 Flightradar24

Flightradar24 是一個即時航班追蹤服務平台，能透過 ADS-B 信號捕捉並顯示全球大多數飛機的動態。芬蘭軍方知悉此事後，除了嚴厲譴責有關行為，也對涉事飛行員進行處分，相關內部調查積極進行中。

芬蘭空軍強調，學員這次「空中惡作劇」並未對常規民航航線的安全運行造成任何影響，但這場「空中藝術展」顯然讓軍方顏面無光。

事實上，這類「中二病」的屁孩行為不只發生在芬蘭，2017年美國海軍一架EA-18G「咆哮者」電戰機的機組人員，也曾在華盛頓中部地區畫出類似的不雅圖案，該飛行員還曾自豪地表示「這很酷」，遭美軍發出警告信。2022年，美國空軍另一名飛行員在賽普勒斯與黎巴嫩之間的水域也畫出類似圖案，軍方對此的解釋則是「意外」。

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