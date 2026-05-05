富士山冬季封山再傳意外 中國男子滑落數百米幸僅受輕傷

一名20多歲中國籍青年3日在富士山冬季封山期間擅自入山，下山時因不慎滑倒，要送院治療，所幸只是輕傷。當地警方為此強烈呼籲，民眾在封山期間應避免入山。

靜岡第一電視台報道，據警方調查，這名23歲青年是一名上班族，於3日凌晨1點左右，從五合目開始登山。他在成功登頂後，於上午9時30分左右在九合目附近休息時，因不明原因失去平衡，滑落約數百米。

富士山再傳登山意外。法新社

當地警方強烈呼籲民眾在富士山封山期間應避免入山。維基百科

由友人通報消防救助

他僅受輕傷，隨後仍靠自身力量下山至五合目，並透過友人通報由消防人員救助，隨後被救護車送往醫院治療。

上月也曾發生包括波蘭籍男子在內的2人滑落意外。對此，警方強烈呼籲民眾在封山期間應避免入山。

今年1月中國青年獨爬扭傷腳

今年1月18日，一名20歲的中國籍男子在凌晨獨自攀登富士山，在八合目附近扭傷腳踝後撥打報案電話，靜岡縣警出動10人救援隊，將男子救下山。這名中國男子表示「想攀登日本最高的山」，還說「是第一次爬冬天的富士山」。

富士山每年夏季開放登山，登山季僅約2個多月。疫情後獨攀、單攻、在登山開放時間之外甚至在登山季之外擅自登山的行為層出不窮，富士山所在的山梨縣和靜岡縣去年開始研議，要對違規登山衍生的救援行動收費。